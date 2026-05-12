Marta Kos: Deschiderea clusterelor de negociere pentru Ucraina și R. Moldova, cel târziu în luna iulie

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a îndemnat statele membre să urgenteze deschiderea tuturor clusterelor de negociere pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE până în luna iulie.

Kos a declarat că s-au făcut multe pregătiri preliminare pentru acest proces și că totul este gata.

Comisarul european e de părere că primul grup de capitole de negociere ar putea fi deschis în iunie, în timpul președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene deținute de Cipru, iar celelalte cinci vor urma până în iulie, odată ce Irlanda va prelua conducerea Consiliului UE. Kos a menționat că se așteaptă ca Ucraina să primească săptămâna viitoare prima tranșă a unui împrumut de 90 de miliarde de euro garantat de statele membre UE, după ce Ungaria a ridicat veto-ul impus de câteva luni.

Grupurile de capitole de negocieri cuprind reforme majore în conformitate cu standardele UE, de la statul de drept la reforma judiciară. Țările candidate trebuie să îndeplinească toate criteriile de referință, iar decizia finală privind aderarea la blocul comunitar se ia cu votul unanim al celor 27 de state membre.

Comisia Europeană susține că Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să demareze procesul, care a fost până acum blocat de veto-ul Ungariei. Odată cu învestirea noului Guvern de la Budapesta, oficialii europeni speră că Ungaria va avea o abordare mai constructivă pentru a accelera parcursul Kievului către aderare.