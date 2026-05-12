Serghei Ivanov: Miniștrii din actualul Guvern manifestă aroganță și lipsă de transparență

Miniștrii din actualul Guvern manifestă aroganță și lipsă de transparență în raport cu deputații din opoziție. Declarația a fost făcută de Serghei Ivanov, deputat al Partidului Nostru, care a invocat exemplul Lituaniei, unde există „ora Guvernului”, în cadrul căreia membrii executivului se prezintă săptămânal în fața deputaților pentru a răspunde la întrebări și a prezenta rapoarte.

Ivanov a declarat că ministrul Agriculturii nu s-a prezentat niciodată la Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară.

„Nici măcar o dată nu a venit. Noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană. Am fost în Lituania. Acolo, săptămânal este ora Guvernului. Ce înseamnă asta? În ziua de miercuri, vine Guvernul, adică miniștrii, vin la fiecare comisie și discută întrebări pertinente”, a declarat Serghei Ivanov la Exclusiv TV.

El a subliniat că deputații sunt aleși direct de cetățeni.

„Deputatul are o putere dată de popor, nu este delegat politic. Parlamentul cheamă la raport un ministru, iar acesta vine. Dar la noi apare aroganța și lipsa de responsabilitate”, a spus Ivanov.

Parlamentarul a mai afirmat că lipsa de disciplină și responsabilitate în relația dintre instituții poate duce la ineficiență administrativă: „Aroganța și cinismul duc la incompetență, iar incompetența duce la colaps”.