Președintele Poloniei, la București: România și Polonia sunt adevărate ”cetăți” ale NATO

Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a spus, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că România și Polonia au devenit adevărate ”cetăți” ale NATO, în contextul războiului purtat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Nawrocki susține că România și Polonia au devenit furnizori de securitate, nu doar niște țări care asistă pasiv la acest război.

Nawrocki: România și Polonia trebuie să extindă colaborarea

”Este important pentru că țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate în ceea ce privește războiul din Ucraina. România și Polonia sunt ”cetățile” de pe flancurile NATO. România și Polonia nu mai sunt doar niște țări care se apără, sunt țări care furnizează securitate.

De aceea am discutat despre colaborarea industriei noastre de apărare. Noi considerăm că nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci creatori de tehnologie. Industria noastră poate contribui la capacitatea de apărare a Europei.

Mă bucură decizia României de a cumpăra drone, care va duce la o interoperaționalizare mult mai mare. Bineînțeles, că în secolul XXI, securitatea înseamnă și economie, dar înseamnă și multe alte domenii de colaborare.

Securitatea merge mână în mână cu o colaborare economică bună. Vă reamintesc că în România avem peste 2000 de firme poloneze, este un aliat important pentru noi și mergem împreună către o dezvoltare economică extrem de puternică.”, a spus președintele Poloniei.