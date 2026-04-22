Când va avea loc exhumarea Ludmilei Vartic? Autoritățile vor implica un expert român

Exhumarea Ludmilei Vartic, decedată pe 3 martie 2026, va avea loc la începutul lunii mai, cu participarea unui expert independent din România. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului din 22 aprilie.

Potrivit acesteia, specialistul străin urmează să fie disponibil în perioada 4–9 mai, interval în care autoritățile planifică efectuarea procedurii.

„Avem confirmarea disponibilității expertului din România care va participa în calitate de expert independent. Instituțiile responsabile sunt pregătite să demareze procedura imediat ce acesta va fi disponibil”, a declarat ministra.

Daniella Misail-Nichitin a mai precizat că, în paralel, sunt în desfășurare mai multe expertize tehnice, inclusiv analize privind posibile suprapuneri de voci, în cadrul anchetei.

De asemenea, potrivit ministrei, Poliția monitorizează și conținutul apărut în mediul online referitor la caz, iar unele persoane care au făcut declarații sunt deja audiate.

Pe 16 aprilie, un judecător de instrucție a admis solicitarea procurorilor privind exhumarea, depusă la cererea avocaților familiei.

Avocata mamei victimei, Gabriela Kornacker, a declarat anterior că procedura va permite o nouă expertiză medico-legală, inclusiv prin utilizarea tomografiei computerizate, metodă care ar putea oferi o imagine detaliată asupra eventualelor leziuni.

Atât apărarea victimei, cât și cea a lui Dmitri Vartic au desemnat experți care vor face parte din comisia de examinare. Avocatul acestuia din urmă, Roman Mihaeș, a declarat că nu se opune exhumării și că obiectivul este clarificarea completă a circumstanțelor decesului.

Pe de altă parte, avocata familiei susține că ancheta ar trebui să ia în calcul și ipoteza unui posibil omor, în timp ce apărarea respinge aceste suspiciuni.

„Nu există nicio probă privind violența fizică, nici martori, nici dovezi directe sau indirecte”, a declarat Roman Mihaeș.

Ludmila Vartic, mamă a doi copii, a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la etajul unui imobil din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul a devenit public ulterior, fiind însoțit de acuzații apărute pe rețelele sociale la adresa soțului său, Dmitri Vartic, privind presupuse acte de violență.

Poliția a deschis două cauze penale, iar Dmitri Vartic are statut de bănuit. Acesta neagă acuzațiile și susține că soția sa s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate și stări depresive.