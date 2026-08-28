 Igor Dodon atacă la Curtea Constituțională condiția cunoașterii limbii române pentru bașcanul Găgăuziei: „Prevederea limitează dreptul de a fi ales”

Liderul PSRM, Igor Dodon, a sesizat Curtea Constituțională și cere anularea prevederii care introduce cunoașterea limbii române drept condiție obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Ex-președintele susține că noua cerință limitează dreptul de a fi ales și contravine Legii privind statutul juridic special al autonomiei.

„După cum am promis, am depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională prin care cerem declararea neconstituțională a modificării Codului electoral adoptate de PAS, care vizează alegerile din Găgăuzia. Potrivit acestei modificări, pentru prima dată, cunoașterea limbii române devine o condiție obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan — până acum, o asemenea cerință nu a existat.



Considerăm că această prevedere limitează dreptul de a fi ales și contravine Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, care stabilește condițiile pentru candidatura la funcția de bașcan și prevede cunoașterea limbii găgăuze, dar nu și a limbii române.



Solicităm declararea acestei noi prevederi ca fiind neconstituțională și excluderea ei din Codul electoral”, a scris Igor Dodon.