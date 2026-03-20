Carburanții, tot mai scumpi. Usatîi acuză guvernarea: La noi nu se face nimic

Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, critică autoritățile de la Chișinău pentru lipsa unor măsuri de sprijin în contextul scumpirii carburanților, invocând exemple din alte state care ar proteja consumatorii și economia.

Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței plenare a Parlamentului, unde liderul Partidului Nostru a acuzat guvernarea că nu oferă soluții reale pentru criza carburanților.

„Fiecare țară se gândește la siguranța cetățenilor săi. La noi, în Republica Moldova, din păcate, acest lucru nu există”, a declarat Renato Usatîi.

El a criticat și comparațiile făcute de autorități privind prețurile din regiune, menționând că acestea sunt „superficiale”.

„Când domnul prim-ministru spune că motorina este cea mai ieftină din regiune, nu trebuie să ne comparăm superficial. Uitați-vă la exemplul României”, a spus Usatîi.

Potrivit lui, în România există mecanisme de sprijin pentru agenții economici care utilizează motorină în activități economice esențiale, aceștia beneficiind de prețuri reduse.

„Dacă mergeți la o benzinărie în România, prețul era de aproximativ 8,60 lei românești pe litru de motorină. Dar pentru agenții economici știți cât este? Aproximativ 4,20 lei. Asta înseamnă cam 16–18 lei moldovenești pe litru. De ce? Pentru că sunt scutiți de anumite taxe. La noi, din păcate, acest lucru nu se întâmplă”, a explicat liderul Partidului Nostru.

Usatîi a acuzat și lipsa de reacție a autorităților în contextul evoluțiilor regionale, făcând referire la tensiunile din zona Golfului.

„Imediat după primele lovituri asupra Iranului și după blocajul de aproximativ 40 de minute al strâmtorii Ormuz, am spus clar — statul trebuia să intervină și să procure motorină. În maximum 48 de ore, Republica Moldova putea câștiga până la 200 de milioane de euro la buget. Dar la noi nu s-a făcut nimic”, a afirmat acesta.

În același context, politicianul a avertizat asupra creșterii continue a prețurilor la carburanți.

„Când spuneam că prețul va ajunge la 30 de lei pe litru, unii spuneau că este propagandă. Iată că am ajuns aici”, a menționat Usatîi, adăugând că motorina de calitate superioară ar fi ajuns deja aproape de 29 de lei pe litru.

La rândul său, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că prețurile la benzină și motorină ar putea crește în perioada următoare cu aproximativ 3–4 lei per litru.

În mai multe state europene, autoritățile au adoptat măsuri pentru a tempera scumpirile, inclusiv reducerea accizelor și a TVA-ului la carburanți.