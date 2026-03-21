Planul roșu de intervenție activat la Galați în această dimineață: un autocar înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în afara părţii carosabile

Un autocar înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în afara părţii carosabile, sâmbătă dimineaţă, DE 581, în judeţul Galaţi, fiind activat Planul roşu de intervenţie, informează IPJ Galaţi. Un pasager a fost proiectat în afara maşinii, care apoi l-a strivit, fiind declarat decesul. Alţi 15 pasageri au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital, informează news.ro.

”La data de 21 martie 2026, la ora 04:04, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier grav pe DN 24, la km 48+500, în judeţul Galaţi. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit că un autocar în care se aflau 44 de pasageri, care circula pe ruta Chişinău – Bucureşti, s-a răsturnat în afara părţii carosabile, într-o zonă de drum în aliniament, unde există o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri între carosabil şi acostament”, precizează IPJ Galaţi..

În urma evenimentului, un pasager a fost proiectat în afara autocarului şi a fost strivit de de vehicul, fiind declarat decesul.

De asemenea, 15 persoane rănite au fost transportate la unităţi medicale.

Conducătorul autocarului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Un autocar înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în afara părţii carosabile/ Foto: News ro

Știrea inițială

”Poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie produs pe DE 581, unde un autocar înmatriculat în Republica Moldova, plin cu cetăţeni moldoveni, s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, a transmis sursa citată.

Accidentul a avut loc între localităţile Priponeşti şi Tutova.

În urma accidentului rutier a fost activat planul roşu de intervenţie.

un autocar înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în afara părţii carosabile/ sursa: Vrancea24