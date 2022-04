Carnea de miel, avertismentul medicilor în apropierea Paștelui: Nu mai consumați dacă suferiți de aceste boli!

Carnea de miel beneficii și contraindicații. Află ce beneficii are carnea de miel și cine trebuie să o evite! Recomandările oferite de medici pentru sărbătoarea Paștilor.

Chiar dacă este bogată în fier și proteine ușor digerabile, carnea de miel nu este recomandată tuturor.

Carnea de miel de calitate este o sursă bună de acizi grași esențiali Omega 3 și Omega 6, spune Andreea Sava, care a scris despre beneficiile acestui tip de carne.

Beneficii

Fiind carne roșie, conține fier, deci e bună în combaterea anemiei. Mai are și aport important de vitamine din complexul B și de potasiu.

Trebuie însă să aveți grijă la modul de preparare, cantități și la combinațiile cu alte alimente fiindcă este o carne destul de greu de digerat, neavând fibre. Are cam 280-300 de kcal la 100 de grame.

Contraindicații

Nu este indicată persoanelor care au probleme cu ficatul, rinichii sau pancreasul ori afecțiuni cardio-vasculare așa că trebuie să o consume cu moderație, la fel și cele care au ținut post.

Când vine vorba despre mărime, profesorul Gheorghe Mencinicopschi spune că mielul trebuie să aibă în jur de 14 kg. Dacă este prea mic, are o cantitate prea mare de proteine de tip colagenic, care se digeră mult mai greu. Plus că nici nu este prea spornic.

Tot doctorul Mencinicopschi spune că indicat este să mâncăm miel făcut la cuptor. Mai merge și înăbușit, la grătar sau stufat, în niciun caz prăjit. Ciorba e recomandat să fie acrită cu borș și să o facem din porțiuni din picioare și intestine.

În niciun caz cu orez, cartofi, pâine, paste sau mămăligă. O vor face și mai greu de digerat. Garnitura de legume este foarte indicată, fibrele din acestea ajutând digestia. Când vine vorba despre condimente, tot de la profesorul Mencinicopschi am aflat că cele mai potrivite sunt cele amare, adică rozmarin, cicoare, salvie, fiindcă stimulează secreția bilei.

7 beneficii ale consumului carnii de miel

Carnea de miel este bogata in fier si potasiu, fiind o optiune sanatoasa pentru persoanele fara probleme medicale, dar si pentru cele care doresc sa castige masa musculara, pentru sportivii care se recupereaza dupa competitii sau pentru persoanele care au suferit interventii chirurgicale, deoarece ajuta la refacerea tesuturilor.

• Contine acizi grasi Omega 3, complexul B, minerale importante precum fier, zinc, fosfor si calciu si doar 35% grasimi saturate, care ies din fibrele carnii cand este pregatita fara ulei. Restul de 65% din grasimile continute de acestea sunt mononesaturate si polinesaturate, altfel spus cele mai sanatoase tipuri de grasimi pentru organism.

• Previne instalarea bolilor cardiace.

• Carnea de miel este una dintre cele mai bogate surse de proteine usor digerabile, iar aminoacizii din ea faciliteaza productia de energie, din acizii grasi, folosita in diversele procese fiziologice.

• Complexul de vitamine B din carnea de miel contribuie la metabolizarea proteinelor, carbohidratilor si grasimilor.

• Poate preveni anemia datorita continutului mare de fier, scrie sfatulmedicului.ro.

• Contribuie la cresterea imunitatii si ajuta la functionarea optima a functiei gustului si a celei olfactive.

• Contine si alte minerale bune organismului precum mangan, seleniu si cupru.

Ce alegem: miel sau berbecuț?

Miel versus berbecuț. Eterna dilemă din preajma Paștelui. În apropierea Sărbătorilor Pascale, românii uită de carnea de porc sau de vită și acestea sunt înlocuite de carnea de miel sau cea de berbecuț. Totuși, care este diferența dintre carnea de miel și carnea de berbecuț?

„Mielul este fratele mai mic al berbecuțului. De obicei, mielul are până în șase luni de viață, pe când berbecuțul este mai matur și are vârsta cuprinsă între 6 și 12 luni. După 12 luni, devine deja cârlan. Ca și formă, mielul are trupul un pic mai disproporționat, pe când berbecuțul are conformația apropiată de ce a unui adult”, a explicat pentru shtiu.ro Marinel Corbu, un crescător de oi din localitatea buzoiană Limpeziș.