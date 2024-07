Cât de des ar trebui să te cântărești? Reacțiile psihologice pe care le poate produce această rutină

Puține subiecte sunt mai dezbătute în domeniul sănătății decât valoarea umilului cântar de baie. Unii experți pledează pentru cântărirea zilnică pentru a promova responsabilitatea în ceea ce privește gestionarea greutății, în special atunci când urmăm o dietă și un program de exerciții pentru a pierde în greutate, scrie sciencealert.com.

Alții sugerează să se renunțe complet la cântar, susținând că acesta poate declanșa reacții psihologice negative și comportamente nesănătoase atunci când nu ne place sau nu înțelegem numărul pe care îl vedem pe cântar. Mulți recomandă utilizarea cântarului pentru a vă cântări săptămânal, chiar și atunci când nu încercați să pierdeți în greutate. Iată de ce. 1. Cântărirea săptămânală vă ajută să vă gestionați greutatea Cercetările confirmă că auto-pesarea regulată este o strategie eficientă de pierdere și gestionare a greutății, în primul rând pentru că ajută la creșterea gradului de conștientizare a greutății noastre actuale și a oricăror schimbări.

O revizuire sistematică a 12 studii a constatat că participanții care s-au cântărit săptămânal sau zilnic pe parcursul mai multor luni au pierdut 1-3 unități IMC (indicele de masă corporală) mai mult și au recâștigat mai puțină greutate decât participanții care nu s-au cântărit frecvent. Beneficiul pierderii în greutate a fost evident în cazul cântăririi săptămânale; nu a existat niciun beneficiu suplimentar în cazul cântăririi zilnice. Auto-cântărirea este un instrument esențial pentru gestionarea greutății pe măsură ce îmbătrânim. Adulții tind să ia în greutate progresiv până la vârsta mijlocie. Deși creșterea medie în greutate este de obicei între 0,5-1 kg pe an, această acumulare modestă de greutate poate duce la obezitate în timp. Cântărirea săptămânală și urmărirea rezultatelor ajută la evitarea creșterii inutile în greutate.

Urmărirea greutății noastre poate ajuta, de asemenea, la identificarea timpurie a problemelor medicale. Schimbările dramatice în greutate pot fi un semn timpuriu al unor afecțiuni, inclusiv probleme cu tiroida noastră, digestia și diabetul. 2. Cântărirea săptămânală ține cont de fluctuațiile normale Greutatea noastră corporală poate fluctua într-o singură zi și de-a lungul zilelor săptămânii. Studiile arată că greutatea corporală fluctuează cu 0,35% în timpul săptămânii și este de obicei mai mare după weekend. Fluctuațiile zilnice și de zi cu zi ale greutății corporale au mai multe cauze, multe legate de conținutul de apă al corpului nostru. Cele mai comune cauze includ: Tipul de alimente pe care le-am consumat Atunci când am mâncat o cină mai bogată în carbohidrați, vom cântări mai mult a doua zi. Această modificare este un rezultat al faptului că organismul nostru transportă temporar mai multă apă. Reținem 3-4 grame de apă per gram de carbohidrați consumat pentru a stoca energia pe care o luăm din carbohidrați. Conținutul nostru de apă crește și atunci când consumăm alimente bogate în sare. Organismul nostru încearcă să mențină un echilibru între sodiu și apă. Atunci când concentrația de sare din sânge crește, se declanșează un mecanism de restabilire a echilibrului prin reținerea apei pentru a dilua excesul de sare. Aportul nostru alimentar Fie că este vorba de 30 de grame de nuci sau de 65 de grame de carne slabă, tot ceea ce mâncăm și bem are greutate, ceea ce ne crește temporar greutatea corporală în timp ce digerăm și metabolizăm ceea ce am consumat. De asemenea, greutatea noastră tinde să fie mai mică la prima oră a dimineții, după ce aportul nostru alimentar a fost restricționat peste noapte, și mai mare seara, după consumul zilnic de alimente și băuturi. Exercițiul fizic Dacă ne cântărim la sala de sport după un antrenament, există șanse mari să cântărim mai puțin din cauza pierderii de lichide induse de transpirație. Cantitatea de apă pierdută variază în funcție de elemente precum intensitatea și durata antrenamentului, temperatura și umiditatea, precum și rata transpirației și nivelul de hidratare. În medie, pierdem 1 litru de transpirație în timpul unei ore de exerciții fizice de intensitate moderată. Modificări hormonale Fluctuațiile hormonale din cadrul ciclului menstrual pot afecta, de asemenea, echilibrul lichidelor. Femeile se pot confrunta cu retenție de lichide și pot crește temporar în greutate cu 0,5-2 kg în această perioadă. Mai exact, faza luteală, care reprezintă a doua jumătate a ciclului menstrual al unei femei, duce la o trecere a lichidelor din plasma sanguină în celule și la balonare. Mișcările intestinale Mersul la baie poate duce la o pierdere în greutate mică, dar imediată, deoarece deșeurile sunt eliminate din organism. Deși cantitatea pierdută va varia, în general eliminăm aproximativ 100 de grame de greutate prin mișcările intestinale zilnice. Toate aceste fluctuații sunt normale și nu indică modificări semnificative ale grăsimii corporale sau ale masei musculare. Cu toate acestea, observarea acestor fluctuații poate duce la stres inutil și la o fixație cu greutatea noastră. 3. Cântărirea săptămânală evită obsesia cântarului și sabotajul pierderii în greutate Cântărirea prea frecventă poate crea o obsesie cu numărul de pe cântar și poate face mai mult rău decât bine. Adesea, reacția noastră atunci când vedem că acest număr nu se mișcă în direcția dorită sau așteptată este să ne restrângem și mai mult aportul alimentar sau să ne îmbarcăm într-o dietă la modă. Pe lângă faptul că nu sunt plăcute sau sustenabile, dietele la modă ne sporesc în cele din urmă creșterea în greutate, în loc să o inverseze. Acest lucru a fost confirmat într-un studiu pe termen lung care a comparat pierderea intenționată în greutate în rândul a peste 4 000 de gemeni. Cercetătorii au constatat că probabilitatea de a deveni supraponderal până la vârsta de 25 de ani era semnificativ mai mare pentru un geamăn care a ținut o dietă pentru a pierde 5 kg sau mai mult. Acest lucru sugerează că dietele frecvente ne fac mai susceptibili la creșterea în greutate și mai predispuși la o viitoare creștere în greutate. Deci, ce ar trebui să faceți? Cântărirea săptămânală oferă o măsură mai precisă a tendințelor greutății noastre de-a lungul timpului. Încercați să vă cântăriți în aceeași zi, la aceeași oră și în același mediu în fiecare săptămână – de exemplu, la prima oră în fiecare vineri dimineața, când vă pregătiți să faceți duș, după ce ați fost la baie, dar înainte de a bea sau mânca ceva. Folosiți cântare de cea mai bună calitate pe care vi le puteți permite. Schimbați regulat bateriile și verificați precizia acestora folosind o greutate “cunoscută” – de exemplu, o placă de greutate de 10 kg. Puneți greutatea “cunoscută” pe cântar și verificați dacă măsurătoarea se aliniază cu greutatea “cunoscută”. Nu uitați, numărul de pe cântar este doar o parte a gestionării sănătății și greutății. Concentrarea exclusivă asupra acestuia poate eclipsa alți indicatori, cum ar fi modul în care vă vin hainele. De asemenea, este esențial să acordăm aceeași atenție modului în care ne simțim, fizic și emoțional. Încetați să vă mai cântăriți – la orice interval de timp – dacă acest lucru declanșează anxietate sau stres și luați legătura cu un profesionist din domeniul sănătății pentru a discuta acest lucru.

