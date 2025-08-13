Năstase intră în cursa electorală fără partid, dar cu ambiții mari

Andrei Năstase devine primul candidat independent validat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, o premieră în actuala campanie. Fostul lider al Platformei DA anunță că a depus de câteva ori mai multe semnături decât prevede legea, interpretând acest lucru drept o dovadă clară a sprijinului popular.

Năstase intră în competiție fără susținerea unui partid politic, mizând pe un mesaj puternic: reprezentarea directă a cetățenilor în Parlament, fără influența oligarhilor și fără mașinării electorale controlate din umbră. El susține că această abordare îi va permite să rămână independent și să acționeze exclusiv în interesul alegătorilor.

Candidatul afirmă că scrutinul din 2025 va fi unul decisiv pentru viitorul Republicii Moldova, punând în balanță orientarea europeană, continuitatea reformelor și consolidarea statului de drept. În plus, el consideră că securitatea energetică și protejarea suveranității sunt priorități absolute în actualul context geopolitic.

Năstase promite că, dacă va ajunge în Parlament, va fi o „voce liberă” capabilă să se opună oricăror abuzuri și să promoveze transparența în luarea deciziilor. El insistă că Moldova are nevoie de politicieni care să nu fie prizonieri ai intereselor de partid.

Campania sa se anunță una atipică, cu un mesaj centrat pe implicarea directă a cetățenilor și pe respingerea compromisurilor politice tradiționale. Într-un peisaj electoral dominat de partide, Năstase mizează pe încrederea oamenilor și pe dorința lor de schimbare reală.