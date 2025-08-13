Elveția lovește dur: sancțiuni pentru Moldova, Rusia și Belarus

Elveția aliniază politica externă la standardele Uniunii Europene și impune noi sancțiuni dure împotriva a șapte persoane și trei organizații din Republica Moldova, acuzate că au încercat să influențeze alegerile din 2024. Pe listă figurează Blocul Politic „Victorie” și Centrul Cultural-Educațional al Moldovei, vizate cu interdicții de călătorie și înghețarea activelor.

Măsurile vin în contextul unui front comun european împotriva ingerințelor externe și a destabilizării politice în regiune. Autoritățile elvețiene transmit astfel un mesaj clar: jocurile de culise în procesul electoral nu vor fi tolerate.

În paralel, Elveția a întărit sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului, vizând companii, nave și entități din industria armamentului. Restricțiile includ și o reducere a plafonului pentru prețul petrolului rusesc, în încercarea de a limita finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului.

Acțiunile au intrat în vigoare pe 12 august, însă Berna nu exclude adoptarea unor măsuri și mai drastice în perioada următoare, dacă presiunile geopolitice și amenințările la adresa securității europene se intensifică.

Această ofensivă diplomatică confirmă că Elveția, deși tradițional neutră, este gata să își asume un rol activ în apărarea valorilor democratice și în contracararea influențelor ostile în Europa de Est.