Câte zile libere vor avea elevii și angajații din sectorul bugetar cu ocazia sărbătorilor

Elevii din Republica Moldova vor avea vacanța de iarnă între 25 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, perioadă care se suprapune cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare valabile și pentru angajații din sectorul bugetar.

Vacanța intersemestrială a elevilor începe pe 25 decembrie și se încheie pe 8 ianuarie, iar instituțiile de învățământ vor putea decide dacă reluarea orelor se va face pe 9 sau pe 12 ianuarie. În cazul în care școlile aleg să înceapă semestrul pe 12 ianuarie, orele nerealizate vor trebui să fie recuperate până la vacanța de vară.

Pentru clasele a IX-a și a XII-a, anul de studii se încheie pe 25 mai, având în vedere sesiunile de examene. Pentru ceilalți elevi, cursurile se finalizează pe 29 mai 2026.

În ceea ce privește zilele de sărbătoare, 25 decembrie 2025, când este marcat Crăciunul pe stil nou, este zi nelucrătoare. La începutul anului 2026, angajații din sectorul bugetar au zile libere pe 1 ianuarie, precum și pe 7 și 8 ianuarie, când este sărbătorit Crăciunul pe stil vechi.