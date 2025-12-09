Tăieri de arbori suspecte la Nisporeni: Inspectorii de mediu inițiază verificări

Un nou caz de tăiere a arborilor a fost înregistrat la Nisporeni. Imaginile video de la fața locului au fost publicate pe rețelele sociale, iar la scurt timp, Inspectoratul pentru protecția Mediului a anunțat că urmează să desfășoare o verificare amplă privind legalitatea lucrărilor efectuate.

Totodată, autoritatea va iniția o anchetă internă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului, în vederea stabilirii corectitudinii aplicării legislației de către inspectorii de mediu implicați.

„Inspectorii vor examina documentația, vor verifica toate procedurile utilizate și vor evalua dacă intervențiile respectă prevederile legale. Protejarea fondului forestier și prevenirea tăierilor ilicite rămân priorități majore ale Inspectoratului”, au declarat oamenii legii.

În context, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a îndemnat populația să semnaleze orice infracțiune de mediu observată.

„Implicarea cetățenilor este esențială pentru prevenirea și combaterea acțiunilor care afectează natura și siguranța comunităților. Orice sesizare poate contribui la protejarea pădurilor și la menținerea unui mediu sănătos pentru generațiile viitoare”, se arată în comunicatul instituției.