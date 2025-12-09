Esaulenco: Moldova analizează posibilitatea de a cumpăra gaz de la compania azeră SOCAR

Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report.

Alexandr Esaulenco a declarat că Moldova examinează nu doar importul de gaze naturale, ci și colaborarea în utilizarea depozitelor subterane de stocare, dezvoltarea soluțiilor comune pentru gestionarea riscurilor și a consumului de vârf, precum și schimbul de experiență în domeniul liberalizării pieței gazelor.

Potrivit diplomatului, aceste planuri sunt în concordanță atât cu agenda energetică a Uniunii Europene, cât și cu interesele bilaterale ale Chișinăului și Baku.

Alexandr Esaulenco a subliniat că diversificarea surselor de gaze a Moldovei a devenit un element-cheie al securității naționale, Chișinăul reducând, în ultimii ani, dependența critică de un singur furnizor și de o singură rută de aprovizionare cu gaze.

În același timp, ambasadorul a menționat că, în cadrul vizitei ministrului infrastructurii, Vladimir Bolea, la Baku, în aprilie, au avut loc discuții cu conducerea SOCAR privind posibile scenarii de colaborare, de la contracte comerciale directe, până la integrarea în scheme regionale de aprovizionare prin interconectorii Grecia-Bulgaria-România-Moldova.