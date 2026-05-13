Cazul infecției cu hantavirus: Mai mulți medici, în carantină în Țările de Jos

Un spital din Țările de Jos a plasat în carantină pentru șase săptămâni 12 cadre medicale care au încălcat procedurile stricte de siguranță la testarea probelor unui pacient cu hantavirus. Autoritățile olandeze dau asigurări că riscul de răspândire a infecției este redus.

Ministrul olandez al sănătății, Sophie Hermans, a declarat că sunt șanse reduse ca personalul medical să se fi contaminat, dar că a fost decisă carantinarea din motive de siguranță.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a actualizat în creștere bilanțul cazurilor confirmate de hantavirus: sunt deja nouă turiști infectați care au călătorit cu nava de croazieră. Șeful agenției ONU a declarat că se așteaptă la apariția a noi cazuri deoarece perioada de incubație a virusului e lungă. El a menționat însă că nu este vorba de o pandemie și că nu poate fi comparată situația de acum cu cea provocată de COVID-19.

Nava de croazieră Hondius a debarcat ultimii pasageri în insula spaniolă Mallorca și a plecat luni spre portul olandez Rotterdam, unde va ajunge în data de 17 mai. La bord se mai află 25 de membri ai echipajului, un medic și o asistentă. De la declanșarea epidemiei de hantavirus la sfârșitul lunii aprilie, 3 oameni au murit.

Experții Organizației Mondiale a Sănătății au spus că virusul se transmite de obicei de la rozătoare. În schimb, tulpina depistată la pasagerii de pe nava de croazieră se transmite direct de la om.