O nouă platformă suspectă, promovată de influenceri după scandalul TUX: Am scos 300 de euro

După scandalul uriaș cu piramida „TUX”, o nouă aplicație care promite câștiguri din inteligență artificială începe să fie promovată în Republica Moldova. Este vorba despre „Chat Omni”. Într-un video pe TikTok, vloggerul Dima White a declarat că a reușit deja să retragă bani de pe platformă, aceasta fiind una legală. Reacțiile critice nu au întârziat să apară.

„Am dat de o platformă foarte interesantă, nouă pe piața moldovenească – „Chat Omni”. Este o platformă legală unde cu ajutorul inteligenței artificiale poți face bani. Recent am scos 300 de euro. Mi-a luat și impozit”, a declarat Dima White.

Ulterior, influencerul și-a îndemnat urmăritorii să acceseze linkul de pe contul său pentru a afla mai multe detalii despre funcționarea platformei.

„Nu a trecut mult timp de când TUX a fost pus pe coate (…). Poliția nu vrea să se autosesizeze până nu au fost deposedați moldovenii de alte milioane de euro?! Ori ei nu au timp să se ocupe de problemele grave din societate?!”, a comentat jurnalista Daniela Balan.