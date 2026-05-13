S-au ieftinit cireșele la Piața Centrală din Chișinău: Cât costă un kg azi

Primele cireșe moldovenești, căpșunele și legumele de sezon au început să atragă tot mai mulți cumpărători în Piața Centrală, însă prețurile rămân ridicate, chiar dacă unele produse s-au ieftinit față de săptămâna trecută.

Potrivit datelor publicate de administrația Pieței Centrale pentru 13 mai 2026, cireșele moldovenești se vând cu aproximativ 150 de lei kilogramul, iar căpșunele costă în jur de 100 de lei kilogramul.

Săptămâna trecută, prețul pentru un kilogram de cireșe ajunge la 350 de lei, iar al căpșunelor moldovenești — la 100 de lei.

Prețurile pentru legume variază în funcție de soi și proveniență. Roșiile cherry se vând cu circa 60 de lei kilogramul, iar alte soiuri ajung la 75 de lei kilogramul. Castraveții pot fi cumpărați cu prețuri între 20 și 55 de lei kilogramul.

Totodată, cartofii noi costă între 35 și 40 de lei kilogramul, bostăneii — 35 de lei, iar vinetele — aproximativ 65 de lei kilogramul.

Prețurile verdețurilor sunt mai accesibile: o legătură de salată costă aproximativ 7 lei, rucola — 5 lei, spanacul — 6 lei, iar cozile de ceapă verde costă între 7 și 10 lei.

Kilogramul de brânză de vaci ajunge la 100 de lei, cea de oaie costă aproximativ 140 de lei, iar brânza de capră — 130 de lei.

O sticlă de ulei de floarea-soarelui de cinci litri costă între 155 și 165 de lei.

Printre produsele ale căror prețuri au rămas neschimbate se numără:

usturoiul – 20 de lei/kg

varza – 18 lei/kg

morcovul – 10-18 lei/kg

cartofii – 12-13 lei/kg

sfecla – 8-13 lei/kg

ceapa – 8 lei/kg

ciupercile – 35 de lei/kg.