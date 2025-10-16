Ce conține pachetul pentru nou-născuți oferit mamelor din Transnistria

O tânără mamă din regiunea transnistreană a arătat pe rețelele sociale ce daruri primesc bebelușii de la președinte.

Într-un scurt video, tânăra a despachetat sacoșa cu daruri împărtășind experiența sa cu internauții.

„Un pachet cu scutece. Este mic, dar pentru prima perioadă este suficient. Un șervet mare… e atât de moale, foarte bine. Încă un șervet. Mai departe avem aici o plapumă. Mărimea este bună, destul de mare. Și ultima este un set de lenjerie de pat. Deci cinci bucăți. Pentru fiul mai mare am primit la fel un astfel de pachet, doar că mai era și un combinezon. Mulțumesc și pentru aceste daruri. Era și o felicitare”, a spus femeia în timp ce arăta cadourile.

Femeia este un influencer cunoscut, astfel urmăritorii din alte țări au povestit și ei ce daruri au primit:

„La noi în Ucraina dau pachete mari, frumoase cu diverse daruri utile pentru nou-născuți”, a comentat o femeie.

„În Federația rusă nimic nu dau, doar la Moscova”, a mai spus o tânără.

Totuși, mai multe mame au menționat că la fel sunt din regiunea transnistreană, însă nu au beneficiat de nici un cadou.

Menționăm că în Moldova, ca și în alte țări, mama primește la nașterea unui copil o indemnizație unică de 21.350 de lei (începând cu 1 ianuarie 2025).