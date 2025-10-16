Fiscul blochează fondurile controlate indirect de Vladimir Andronachi

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, decizia de blocare a fondurilor este aplicată „urmare a cercetărilor prin care se confirmă că tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service” constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan Alass, persoană asociată subiectului restricțiilor – Vladimir Andronachi, conform Ordinului SIS, cu o persoană neasociată – Veaceslav Neagu, dar aflată în relații conexe intereselor subiectului restricțiilor conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Vladimir Andronachi, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaționale”.

Decizia a fost remisă Agenției Servicii Publice pentru executare. Totodată, ea a fost remisă spre informare Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și persoanelor vizate. Decizia poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 zile din data comunicării.

La mijlocul lunii iunie curent, autoritățile au anunțat că Republica Moldova, prin Consiliul interinstituțional de supervizare condus de Prim-ministrul Dorin Recean, a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane. Printre persoanele vizate sunt Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Andronachi Vladimir, Platon Veaceslav, Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (cetățenie retrasă), Caramalac Grigore, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Parasca Natalia.

Amintim că judecătorii au dispus, pe 30 septembrie 2025, prelungirea măsurii arestului preventiv în privința lui Vladimir Andronachi.

Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe cauze de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore, pe data de 2 septembrie, într-un nou dosar penal care vizează infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Andronachi a fost deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM) între februarie 2015 și iulie 2021, perioadă în care a deținut și funcția de vicepreședinte al formațiunii conduse de Vladimir Plahotniuc.

Numele său figurează în mai multe dosare de mare corupție: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul „Metalferos”. În noiembrie 2022, după ce a fost expulzat din Ucraina, Andronachi a fost reținut în dosarul „Frauda bancară”, ulterior plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală.