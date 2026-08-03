Ce indemnizație primește o deputată PAS pentru că nu are „locuință în Capitală”

Deputata PAS Larisa Voloh a mărturisit că primește, în calitate de parlamentară, pe lângă salariu, și o indemnizație lunară pentru chirie, în valoare de 8.000 lei, deoarece nu dispune de o locuință în Capitală.

Întrebată dacă i se pare just acest lucru, comparativ cu veniturile altor cetățeni, în contextul în care premierul Tofan a cerut tuturor „să strângă cureaua”, aleasa poporului a răspuns: „Sunt indemnizații care au existat până la noi, le-am preluat, nu am făcut majorări de salarii în ultima perioadă”. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1.

„Pe lângă salariul de la Parlament, în calitate de deputat, aveți indicată, și pentru 2025, și pentru 2024, o indemnizație sau compensație de la Parlament de aproape 400.000 lei. Despre ce este vorba?”

„Sunt indemnizațiile pe care le primesc deputații, eu primesc trei indemnizații – pentru transport, una pentru cazare, pentru că nu am un apartament în Chișinău și cea care e pentru asistent, consultant”.

„Dvs ce indemnizație primiți pentru cazare?”

„8.000 de lei. Închiriez un apartament.”

„Și vi se pare corect față de ceilalți cetățeni?”

„Cum să zic…”

„Domnul Tofan spunea că trebuie să strângem cureaua, poate începem de la deputați, să-și asigure ei cazare, transport? Când o persoană vrea să lucreze undeva, își asigură singură cazare.”

„Urmează să discutăm subiectul acesta, îmi e greu să zic, sunt indemnizații care au existat până la noi, le-am preluat, nu am făcut majorări de salariu în ultima perioadă. Dacă vine domnul Tofan cu propuneri de optimizare inclusiv, discutăm.

„Ați susține?”

„Îmi e greu să zic, dar se poate de discutat.”