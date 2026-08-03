Forța Fermierilor cere reluarea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase

Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților să reintroducă de urgență mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase, avertizând că agricultorii din Republica Moldova riscă să fie afectați de scăderea accentuată a prețurilor la producția agricolă și de eventuale dificultăți la export.

Potrivit organizației, experții săi monitorizează evoluția piețelor regionale și susțin că, în ultima săptămână, prețurile cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina au scăzut cu 30-40%, pe fondul blocării exporturilor prin portul Odesa. Asociația afirmă că au fost semnalate cazuri în care grâul din Ucraina este cumpărat cu echivalentul a 1,6-1,8 lei/kg.

În acest context, Forța Fermierilor susține că mai mulți traderi din Republica Moldova ar intenționa să importe, în perioada următoare, cantități mari de grâu din Ucraina. Totodată, organizația afirmă că există informații potrivit cărora o parte din această marfă ar putea fi reexportată în România după schimbarea originii.

Asociația consideră că astfel de importuri ar putea determina o nouă scădere a prețurilor interne la cereale și oleaginoase, într-o perioadă în care agricultorii se confruntă deja cu costuri ridicate pentru inputuri și cu lipsa subvențiilor.

Organizația mai avertizează că România aplică un mecanism de licențiere pentru importurile anumitor produse agroalimentare din Ucraina și susține că, în lipsa unui control strict al importurilor și tranzitului prin Republica Moldova, ar putea apărea restricții pentru exporturile moldovenești către piața românească. Reprezentanții asociației invocă drept precedent situația din 2023, când, potrivit lor, introducerea licențierii importurilor a contribuit la stabilizarea pieței.

În aceste condiții, Forța Fermierilor solicită Comisiei pentru Situații Excepționale să reintroducă mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase și să instituie un control mai riguros al tranzitului mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin plombarea camioanelor și verificarea cantităților la intrarea și ieșirea din țară.