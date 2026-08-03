Continuă lucrările de amenajare a noii căi de acces de sub podul de pe strada Ismail

Continuă lucrările de amenajare a noii căi de acces de sub podul de pe strada Ismail din Chișinău. Proiectul va contribui la fluidizarea circulației într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere. În cadrul implementării unui sistem modern de management al traficului, aici vor fi instalate semafoare inteligente.

Noua conexiune rutieră va permite virajul la stânga din direcția Calea Moșilor spre Calea Basarabiei și va moderniza nodul rutier Ismail.

„În prezent, lucrările la calea de acces de sub podul rutier de pe strada Ismail continuă cu amenajarea trotuarului pietonal. Sunt montate bordurile și pavajul pentru a spori siguranța oamenilor. De asemenea, echipele de muncitori spun ca vor construi și peretele de sprijin necesar pentru reamplasarea stației de transport public. Între timp, lucrările din această zonă îngreunează traficul, ceea ce provoacă nemulțumirea șoferilor”, relatează jurnalista Sorina Golovatiuc.

Amenajarea unei căi de acces era necesara deoarece pe podul rutier este un trafic intens. Podul nu a beneficiat de o reconstrucție completă de decenii, iar infrastructura generează riscuri pentru participanții la trafic.

„Zona aceasta este foarte aglomerată. Este piața de materiale de construcții. Alături sunt depozite, business-uri mari. Este foarte bine că se repară această zonă. O să ajute mult traficul.

O idee foarte bună pentru că intersecția aceasta este complicată, greu de trecut și sperăm că vor începe mai mulți șoferi să treacă pe aici și să elibereze zona. De câte ori treceți pe aici? De cel puțin trei ori pe săptămână. Adică foarte des. Și este periculos. Podul arată urât. Necesită o renovare cât mai curând, să nu se întâmple ceva grav. Cred că va fi mai bine dacă va exista această bandă.

În această zonă, în fiecare zi sunt dificultăți, de dimineață până seara, până la ora 19:00-20:00 sunt ambuteiaje.”

În perioada următoare vor fi realizate lucrările de amenajare a sistemului de canalizare pluvială și asfaltarea părții carosabile.

„Nodul rutier Ismail este unul dintre cele mai importante puncte de conexiune ale orașului. Lucrările desfășurate aici fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii rutiere și de îmbunătățire a fluxului de trafic. Intervenția este necesară pentru reorganizarea circulației în zonă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Direcției Generală Mobilitate Urbană, Veronica Baltag.

În cadrul proiectului sunt vizate mai multe intersecții importante, precum nodul Ismail-Calea Basarabiei-Calea Moșilor-Varnița-Uzinelor-Vadul lui Vodă, cât şi străzile Ismail, bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardele Gagarin, Constantin Negruzzi și Decebal, strada Albișoara, șoseaua Muncești, bulevardul Dacia și strada Băcioii Noi.