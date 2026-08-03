Liliana Vițu a demisionat de la CA: Anticipez o schimbare în viața mea profesională

Președintele Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, și-a anunțat demisia. Anunțul a fost făcut luni, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Vițu a precizat că a luat această decizie în contextul unei schimbări pe care o anticipează în cariera sa profesională.

„În legătură cu o anticipată schimbare în viața mea profesională, mi-am depus azi demisia din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului”, a scris Liliana Vițu.

Totodată, aceasta le-a mulțumit colegilor pentru colaborarea din ultimii aproape cinci ani, perioadă în care, spune ea, instituția a urmărit să își îndeplinească misiunea de protejare a spațiului informațional și de apărare a interesului public.

„Le mulțumesc colegilor pentru susținere și efortul depus în cei aproape cinci ani, pentru ca misiunea autorității naționale de reglementare, și anume cea de a servi interesul public și de a proteja spațiul informațional al țării, să fie realizată”, a menționat Vițu.

Ea a subliniat că instituția este un partener activ al organizațiilor europene de profil și contribuie la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

„CA este o instituție vocală în rândul organizațiilor europene de profil, contribuie la procesul de integrare europeană, dar, și mai important, se îngrijește ca oamenii să aibă parte de programe audiovizuale de o calitate mai bună, mai aproape de problemele lor și cu un mai mult respect față de rigorile legii”, a conchis Liliana Vițu.