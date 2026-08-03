VIDEO// Marș la Chișinău: Se dorește mutarea monumentelor sovietice în muzee

Zeci de tineri, istorici și reprezentanți ai societății civile au participat la un marș în centrul Chișinăului, solicitând relocarea monumentelor și simbolurilor sovietice din spațiile publice în muzee sau în alte spații special amenajate. Participanții susțin că aceste monumente trebuie păstrate și prezentate în context istoric, nu eliminate.

Marșul a pornit de la monumentul dedicat eroilor comsomoliști de pe bulevardul Grigore Vieru și s-a încheiat la Ministerul Culturii, unde organizatorii au depus o notă de poziție prin care cer autorităților să inițieze procesul de relocare a monumentelor de inspirație sovietică.

Participanții au argumentat că astfel de monumente trebuie conservate ca mărturii istorice, însă nu ar mai trebui să ocupe locuri de onoare în spațiul public.

„Eu cred că aceste monumente trebuie puse în muzeu, deoarece, cât de rea nu ar fi istoria noastră, ea trebuie ținută minte. Noi mereu să știm prin ce a trecut țara noastră, care au fost durerile”, a declarat una dintre participante.

Istoricul Anatol Petrencu a afirmat că Republica Moldova ar fi trebuit să renunțe la această moștenire simbolică încă din primii ani de independență.

„Timp de 35 de ani, de când Moldova e stat independent, era bine să ne debarasăm de această moștenire sovietică, deoarece în politica externă prioritară este integrarea în Uniunea Europeană”, a spus acesta.

La rândul său, istoricul Anatol Țăranu a declarat că glorificarea simbolurilor asociate perioadei sovietice este incompatibilă cu afirmarea identității naționale.

Pe parcursul marșului, acțiunea a fost întreruptă pentru scurt timp de un bărbat care a contestat mesajele participanților, fără ca incidentul să degenereze.

La Ministerul Culturii, organizatorii au solicitat ca monumentele să fie mutate într-un spațiu muzeal dedicat, invocând drept exemplu practici aplicate în alte state europene.

„Noi cerem ca monumentele să nu fie demolate, ci să fie relocate într-un spațiu special amenajat, așa cum este muzeul monumentelor comuniste de la Ialoveni. Un exemplu de bună practică este Polonia”, a declarat președintele Ligii Studenților din Basarabia, Silviu Plopa.

Reprezentanții Ministerului Culturii au transmis că instituția este deschisă să examineze astfel de inițiative, însă orice decizie trebuie adoptată cu respectarea cadrului legal.

„Totul trebuie să se întâmple legal. Autoritățile publice locale, în calitate de administratori ai acestor monumente și ai terenurilor pe care sunt amplasate, trebuie să adopte deciziile necesare și să înainteze demersurile către Ministerul Culturii”, a declarat secretarul de stat Corneliu Cirimpei.

Potrivit Ministerului Culturii, în prezent sunt înregistrate aproximativ zece monumente de for public aflate în gestiunea instituției, dintre care cinci sunt amplasate în municipiul Chișinău.