Festivalul Lupilor începe în acest weekend: Trei zile de muzică, tradiții și camping la Orheiul Vechi

Pe 7, 8 și 9 august, în Rezervația „Orheiul Vechi”, muzica și tradițiile se vor uni în cel mai mare open-air din Moldova. Te așteaptă o imersiune totală în atmosferă și cel mai incendiar line-up!

🎸 8 august – Rock & Alternative: Lupii lui Calancea, Satoshi, Alternosfera, Cargo, Snails, Marej, Asvern

🪩 After-party până la răsărit împreună cu Utopia🎻 9 august – Hora Satului: Subcarpați, Lupii lui Calancea, Gabriel Nebunu, Plăieșii, Tania Turtureanu, Stela Botez

🎨 Activități pentru toate vârstele: târgul meșterilor populari, orășelul medieval, ateliere creative, jocuri, sport în aer liber, un food court generos și un program special pentru copii

⛺️ Cel mai mare camping din Moldova: cu jocuri de masă, yoga și masaj thailandez, dotat cu dușuri, bio-toalete, lavoare și un food court separat.

Accesează site-ul și ia tot de ce ai nevoie:

🎟 Bilete la festival 🚌 Transport tur-retur de la organizatori 👕 Merch și suvenire cu simbolica festivalului