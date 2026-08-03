Cuba a rămas în întuneric după ce rețeaua electrică națională a cedat

Rețeaua electrică a Cubei a cedat duminică seara, a anunțat operatorul de stat al rețelei, cufundând în întuneric insula cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, pe fondul creșterii frecvenței întreruperilor de curent.

Această pană vine după trei întreruperi de curent la nivel național din luna iulie și are loc pe fondul blocadei petroliere impuse de SUA, care pune și mai multă presiune asupra infrastructurii energetice învechite a insulei, potrivit Reuters.

Union Electrica de Cuba nu a oferit detalii suplimentare cu privire la situație în postările sale de pe X și Facebook.

Presiunea asupra sistemului energetic a crescut pe măsură ce Cuba se luptă să-și asigure importurile de combustibil.

Ţara a pierdut o sursă esențială de combustibil în urma blocadei petroliere impuse de președintele SUA, Donald Trump, după ce, la 3 ianuarie, Washingtonul l-a înlăturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro.

Venezuela a fost mult timp principalul furnizor de petrol al Cubei, iar importurile din Mexic au fost, de asemenea, întrerupte pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA.

Criza energetică actuală coincide cu o deschidere prudentă a sectorului energetic cubanez, strict controlat, determinată de penuria de combustibil și de sancțiunile severe impuse de SUA.

Havana a autorizat recent prima sa inițiativă de import de combustibil cu finanțare străină și a permis aproape 200 de întreprinderi cubaneze să participe la distribuția en gros de combustibil.