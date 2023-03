Ce înseamnă când visezi DINȚI? Interpretarea visului

3. Dinti

Dinti frumosi de vei visa, sanatate foarte buna inseamna dinti urati, stricati, de vei visa- semn ca dificultatile ca necazurile tale sunt pe terminate si ca vei avea spor in munca de visezi ca iti cad dintii, castig se anunta dinti de aur sau de argint de vei visa, bogatie inseamna dinti lungi- intristare dinti de sticla de vei visa ca ai- semn foarte rau, boala si moarte prevestesc.

4. Dinti cazuti

Visele cu dinti cazuti sunt printre cele mai comune vise din viata unei persoane. Scenariile acestor vise pot fi: dinti ce se naruie in mainile dumneavoastra, dinti ce cad unul cate unu, dinti crescuti stramb sau dinti stricati. Dar ce inceama aceste vise ?

Una dintre teori este ca visele despre dinti refelcta nelinistile tale despre aspectul si modul in care te percep altii. Dintii joaca un rol important pentru transmiterea unei imagini atractive si sunt o arma importanta intr-un joc de flirt. Astfel, aceste vise pot fi cauzate de o teama de respingere, impotenta sexuala sau consecintele imbatranirii.

O alta teorie legata de caderea dintiilor este frica de a fi jenat(a) sau de a pica prost in anumite situatii. Aceste vise sunt o supra-exagerare de griji si nelinisti. Poate ca va simtiti nepregatiti pentru o sarcina ce vi-a fost indemanata. Este posibil sa aveti sentimente de inferioritate si o lipsa de incredere in sine intr-o situatie sau o relatie din viata dumneavoastra.

5. Dinti albi

Daca visati dinti albi, curati, frumosi inseamna ca aveti incredere in dumneavoastra, initiativa, curajul de a iesi in fata, parere si respect de sine, autocontrol, comunicare eficienta cu cei din jur. Visul in care va cad dintii albi semnifica sanatate multa.

6. Dinti de aur

Dintii de aur in vise anunta prosperitate, bunastare, bogatie. Daca visati ca aveti dinti de aur inseamna ca se prevesteste o perioada de fericire inainte.

7. Dinti cariati

Dintii cariati in vise sunt priviri in trecut. O prezentare a ceva din viata dumneavoastra sau o parte din dumneavoastra pe care prefetati mai degraba sa o ignorati, dar acest lucru nu este posibil inca. Dintii stricati pot indica o problema de imagine (putem spune chiar una de jena sau rusine), care va deranjeaza de ceva timp si care nu a disparut complet.

Principalele semnificatii pentru visele cu dinti cariati sunt:

O pierdere in vita

Confruntari cu insatisfactii

Teama de a rezolva probleme persistente

Un semn de alarma pentru a rezilva probleme neterminate

Visand ca pierdeti un dinte cariat este un semn al pierderii in viata. Visul ar putea indica o pierdere simbolica, cum ar fi timpul unei perioade de schimbare, sau o pierdere reala a ceva ce ati utilizat sau ceva pe ce va bazati ori era foarte important pentru dumneavoastra.

Daca ati visat ca unteti la un dentist care incearca sa va extraga dintii cariati, este semn ca aveti nevoie de ajutor pentru a merge mai departe sau pentru a va elibera de emotii. Constatati ca este greu sa va eliberati de emotii si prin urmare aveti nevoie de sprijinul cuiva, acesta este principalul motiv pentru care visati dentistul ce va extrage dintii cariati.

In cazul in care aveti dintii cariati iar dumneavoastra nu faceti nimic pentru a remedia aceasta problema, inseamna ca pur si simplu nu doriti sa dati drumul unei relatii bolnaviciase pe care o aveti cu cineva.

8. Fara dinti

Daca visati ca sunteti fara dinti inseamna inabilitatea dumneavoastra de a va atinge scopurile de a avansa spre interesele dumneavostra. Vestile rele si sanatatea instabila va vor preveni sa va indepliniti dorintele. Visul in care vedeti pe altcineva fara dinti denota faptul ca rivalii dumneavoastra incearca sa va strice reputatia, dar incercarile lor vor fi in zadar.

9. Pasta de dinti

A vedea sau a folosi pasta de dinti in vise sugereaza ca trebuie sa va „spalati” gura. Poate ca ati spus lucruri urate si de prost gust despre altii. Mai exact, visul ar putea sa va spuna sa acordati mai multa atentie igenei dintilor dumneavoastra.Aratati ingrijorat de aparenta acestora.

10. Durere de dinti

Durerea de dinti in vise poate indica unele probleme, pe care nu trebuie sa le lasati sa patrunda in viata dumneavoastra. Daca actionati din timp acestea poft fi rezolvate curand.

Alternativ, durerea de dinti reprezinta o cale gresita, un simbol strans legat de erori si decizii proaste. Va este frica sa nu va pierdeti calea, serviciul sau partenerul / partenera.

Semnificatie psihologica

Durerea de dinti este asociata cu o mustrare interioara, dar visul poate aparea si in cazul in care in realitate chiar aveti o durere de dinti. Acest vis poate fi privit ca si un avertisment cum ca am facut ceva gresit sau poate fi ceva cu care constiinta noastra nu poate fi de acord.

