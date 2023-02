Ce se întâmplă cu organismul în timpul postului? Analizați argumentele pro și contra

În 2023, Postul Mare începe pe 27 februarie și se încheie pe 15 aprilie. Timp de șapte săptămâni, credincioșii trebuie să respecte anumite restricții care sunt bune pentru suflet. Cu toate acestea, este postul bun pentru sănătate?

Pentru a răspunde la această întrebare, este important să înțelegem că postul nu este despre dietă, ci despre credință, curățarea sufletului și creșterea spirituală. Limitarea de pasiuni, distracții, acțiuni rele, iritare, emoții negative și certuri în zilele de post este mult mai importantă decât limitarea alimentelor.

În niciun caz postul nu poate fi considerat doar un refuz de a mânca anumite alimente, un mijloc de purificare a corpului nostru și, cu atât mai puțin, un mijloc de a slăbi. Postul este o purificare spirituală, dar, în același timp, restricția acestuia afectează într-un anumit fel corpul uman.

Cel mai important lucru pe care aș dori să-l subliniez este că nu trebuie să ne gândim la post ca la un fenomen la modă, la o dietă. Postul este mai degrabă o stare de spirit, un mod de a te opri, de a reflecta, de a reconsidera ceva din viața ta.



Postul Mare este cel mai important și mai strict dintre posturile ortodoxe. În timpul Postului Mare, regulamentele Bisericii interzic orice aliment de origine animală.

În zilele de Postul Mare, credincioșii renunță:

carne și produse din carne;

carne de pasăre;

ouă;

produse lactate;

Peștele și uleiurile vegetale (în anumite zile din Postul Mare, aceste alimente sunt permise).

În timpul Postului Mare trebuie să ne abținem și de la băuturi alcoolice.

O mențiune specială ar trebui făcută dacă este permisă consumul de alimente prăjite în timpul Postului Mare. În primul rând, postul interzice strict consumul de unt prăjit. Cu toate acestea, în zile speciale este permis uleiul vegetal.

În al doilea rând, conform Statutului Bisericii, în zilele de luni, miercuri și vineri trebuie să se respecte un post uscat, care interzice consumul de alimente calde. Marți și joi, trebuie evitate grăsimile vegetale și animale. La sfârșit de săptămână este permisă prepararea alimentelor calde cu ulei. În timpul Postului Mare pot fi consumate alimente vegetale prăjite, dar numai în zilele strict desemnate în acest scop.

În timpul Postului Mare este permis să se mănânce

Orice alimente de origine vegetală (nuci, semințe, fructe uscate, ciuperci, fructe, legume, cereale, boabe, ierburi, fructe de pădure);

alimente de post (salate slabe, supe, ciorbe, terciuri, cotlete etc.)



Cum este util Postul Mare?

În timpul Postului Mare, mâncăm mai puține alimente grase și mai multe legume, ceea ce este bun pentru organism. Este o modalitate excelentă de a obține mai multe vitamine și fibre din produse naturale.

Pentru cei care consumă în mod normal alcool, renunțarea la el timp de aproape două luni va aduce numai beneficii.

În timpul postului se poate simți o stare de lejeritate, deoarece lipsa alimentelor grele din alimentație reduce sarcina asupra organelor digestive, a ficatului și a rinichilor, iar deșeurile și toxinele sunt eliminate din organism. Postul îmbunătățește, de asemenea, funcția inimii și curăță vasele de sânge.

Postul este benefic în principal datorită absenței proteinelor animale: reduce povara asupra ficatului și rinichilor, ajută la curățarea vaselor de sânge și a intestinelor și îmbunătățește funcția cardiacă. Este important să nu vă fie foame. Refuzul temporar al alimentelor de origine animală și trecerea la alimente vegetale poate fi util pentru a curăța organismul de toxine, substanțe cancerigene, alergeni, toxine. Prin refuzul alimentelor grele și grase se normalizează metabolismul, se reface microflora și motilitatea intestinală, se menține elasticitatea peretelui vascular al arterelor, se reduce nivelul de acid uric din sânge.



Cum poate fi periculos postul?

Un mod greșit de a posti poate duce la anemie, deficiență de vitamine și o senzație constantă de oboseală. Pentru a evita acest lucru, este important să aveți o alimentație cât mai variată în limitele restricției și să luați vitamine și minerale (puteți afla care sunt cele pe care trebuie să le luați după ce vă consultați medicul).



În plus, există multe contraindicații pentru respectarea Postului Mare. Nu este recomandat să aderați la:

femeile însărcinate și cele care alăptează;

persoanele angajate în muncă fizică grea;

persoanele în vârstă;

copiii cu vârsta sub 14 ani;

persoanele cu orice boală în fază acută (ulcer gastric sau duodenal);

Boli respiratorii acute (gripă, infecții respiratorii acute);

persoanele cu deficit de fier și toate tipurile de anemie, precum și orice afecțiuni carențiale;

Persoane cu leziuni, supraviețuitori ai atacurilor de cord și accidentelor vasculare cerebrale;

Tulburări endocrine (tirotoxicoză, diabet zaharat)

Persoane cu orice boală care necesită intervenție medicală urgentă.

Care este modul corect de a începe și de a încheia un post

Se recomandă să intrați și să ieșiți din post treptat. Nu faceți schimbări drastice în dieta dumneavoastră și nu mai mâncați imediat carne, brânză, ouă sau cașcaval. În același mod, atunci când încetați postul nu trebuie să reveniți brusc la consumul acelorași alimente. Dacă faceți acest lucru brusc, creșteți sarcina asupra ficatului, rinichilor și vezicii biliare, ceea ce poate duce la consecințe grave pentru organism.

Dieta înainte și după Postul Mare trebuie schimbată treptat, eliminând sau adăugând încet alimentele necesare.

Este important să vă pregătiți mental și fizic pentru post. Cu două săptămâni înainte de post, eliminați sau limitați alimentele de post și băuturile dulci carbogazoase, adăugați legume înăbușite și fierte și reduceți masa de seară. În acest caz, oamenii fac adesea aceeași greșeală când renunță la post – încep să mănânce un număr nelimitat de produse greu de digerat (carne, brânză, ouă) și se agravează pancreatita, gastrita, ulcerul peptic și ulcerul duodenal. Vă sfătuiesc să introduceți carnea în alimentație treptat, începând cu carne fiartă și slabă, fără condimente picante.



Cum se schimbă organismul în timpul postului

Anul trecut, în timpul perioadei de post, starea mea de bine a fost mixtă. Pe de o parte, am fost mulțumită de lejeritatea pe care am simțit-o pe parcursul celor șapte săptămâni. Renunțarea la carne, pe care o ador, dar și la alimentele grase a avut un efect pozitiv incontestabil asupra mea. Am încetat să mă mai simt greoi după mese, chiar dacă am avut o masă bună.

O prietenă vegetariană mi-a spus odată că nu mai vedea carnea ca pe un aliment. În timpul Postului Mare, m-am surprins gândindu-mă că, atunci când merg la restaurant, la cantină sau la magazin, nu mai văd carnea și produsele lactate ca pe ceva comestibil pentru mine. La începutul postului este dificil să te obișnuiești cu acest gând, dar după a doua săptămână devine un obicei.

În același timp, uneori mă simțeam slăbită și lipsită de energie, deoarece organismul meu era puternic afectat de lipsa de proteine. Mi-a fost mai greu să mă concentrez asupra studiilor și am reușit să fac mult mai puțin într-o zi, deoarece le făceam mai lent.

De asemenea, antrenamentele mele la sală și joggingul au devenit mai puțin eficiente, deoarece mă simțeam mai slab decât de obicei. De asemenea, a fost dificil să mă recuperez după exerciții fizice, deoarece corpul meu era obișnuit să primească proteine după activitatea fizică.

Bineînțeles, am încercat să obțin proteine din alimente vegetale. Acestea se găsesc în leguminoase, cereale, nuci și soia. Cu toate acestea, am simțit că acest lucru nu era suficient pentru mine. Prin urmare, am redus numărul de antrenamente pe săptămână și le-am făcut mai puțin intensive, ceea ce a avut un impact asupra stării mele corporale și a bunăstării mele.

În timpul Postului Mare nu este necesar să restricționați practicarea sportului, dar este mai bine să refuzați antrenamentele de forță și să adăugați proteine vegetale în alimentația dumneavoastră (din leguminoase, nuci, soia).



Ce alimente conțin proteine?

Mulți oameni cred că se poate pierde multă greutate în timpul unui post. În experiența mea personală, acest lucru nu s-a dovedit a fi adevărat: nu am slăbit deloc în timpul celor șapte săptămâni de post. Adevărul este că, în lipsa unor proteine suficiente pentru a obține numărul necesar de calorii, în timpul postului le înlocuim cu carbohidrați – terciuri, produse de panificație, fructe. Prin urmare, renunțarea la carne și la produsele lactate și adăugarea mai multor cereale și legume în dieta dumneavoastră nu înseamnă că puteți slăbi.

Chiar dacă experiența postului de anul trecut s-a dovedit a fi dificilă pentru mine, cu siguranță o voi continua și anul acesta. Pentru mine, aceasta este o parte foarte importantă a anului, un moment în care pot să mă gândesc, să mă concentrez la lucruri serioase și să mă simt fericit în limitele mele.

Pe scurt, cel mai important lucru este să înțelegeți că postul nu are absolut nimic de-a face cu dieta și cu pierderea în greutate. Pentru credincios, postul este un timp de curățare și restricție spirituală. Renunțăm în mod voluntar la plăcerile obișnuite, fie că este vorba de carne, alcool sau vizionarea de emisiuni TV, pentru a ne limpezi mintea și a ne concentra asupra lucrurilor esențiale.

Postul Mare reprezintă șapte săptămâni de muncă spirituală, abstinență și disciplină. După părerea mea, este o prostie să ținem post cu scopul de a ne îmbunătăți sănătatea sau de a slăbi, pentru că scopul postului nu este doar acela de a renunța la anumite alimente. Și, ca să fiu sincer, nu este vorba deloc despre asta.

