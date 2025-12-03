Ce spun autoritățile despre drona de la Pepeni: A fost plimbată prin localitate cu remorca unui motocultor

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) afirmă că bărbatul din Pepeni, Sîngerei, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile.

„Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a Poliției urmează să o examineze în condiții speciale pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate. Reamintim: Nu atingeți și nu încercați să transportați drone căzute sau obiecte similare; Păstrați distanța față de drona descoperită până la sosirea autorităților; În cazul identificării unor obiecte similare, anunțați imediat Poliția prin 112; Evitați manipularea obiectelor necunoscute pentru a preveni orice risc potențial”, avertizează oamenii legii.

Precizările primarului localității: „Cetățenii s-au sesizat, eu am identificat persoana”

O dronă găsită în comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a fost plimbată prin localitate cu o remorcă a unui motocultor. Primarul localității, Oleg Cernei, a publicat miercuri, 3 decembrie, câteva fotografii cu aparatul de zbor, fără a oferi detalii despre incident.

Contactat de Ziarul de Gardă, primarul din Pepeni, Oleg Cernei, a explicat că aparatul de zbor a fost găsit de un bărbat din localitate, care n-a sesizat autoritățile.

„Un cetățean din comuna Pepeni, din necunoștință, a găsit această dronă la hotarul între comuna Pepeni și comuna Copăceni, pe un câmp. A urcat-o în remorca unui motocultor și a venit cu dânsa în localitate. Cetățenii s-au sesizat, m-au contactat, eu am identificat persoana și am sesizat toate instituțiile abilitate. Așteptăm să vină de urgență specialiștii (…)”, a spus primarul.