O dronă a fost găsită în satul Pepeni din Sîngerei. Imaginile, publicate de primarul localității

O dronă a fost depistată în satul Pepeni din raionul Sîngerei. Imaginile au fost publicate de primarul localității, Oleg Cernei.

„La Pepeni, Sîngerei a fost găsită o dronă”, a scris acesta.

Deocamdată, oamenii legii nu au oferit informații oficiale pe marginea cazului.

Uniunea Europeană va aloca 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a statului nostru. „Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”, a scris șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe platforma X.