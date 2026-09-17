Ce spune polițistul care a scris amenda post-mortem pe numele Ludmilei Vartic

Polițistul acuzat că i-ar fi aplicat o amendă post-mortem Ludmilei Vartic, la rugămintea soțului acesteia, pledează nevinovat. Declarațiile au fost oferite pentru Unimedia.info.

„Nu pot oferi pentru moment careva informații”, a spus Adrian Procopii, transmite unimedia.info.

Ședința va avea loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Adrian Procopii este cercetat penal de „confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false”.

Pe 11 august, Dumitru Vartic s-a prezentat în fața instanței în dosarul privind falsificarea amenzii pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, aplicată post-mortem pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Acesta și-a recunoscut vina.

„Noi am examinat dosarul care a fost expediat în judecată doar pe aspectul de confecționare și folosire a documentelor oficiale”, a declarat procurorul de caz pentru Unimedia.

Întrebat de jurnaliști, dacă polițistul ar fi întreprins aceste acțiuni contra plată, Dumitru Vartic a răspuns: „Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare… Mai aveam o scrisoare și voiam să îmi păstrez punctele de penalizare, luând în considerare că soția mea, în acea perioadă, nu conducea mașina.”

Pe 3 august, fostul polițist acuzat că a întocmit un proces-verbal de contravenție pe numele Ludmilei Vartic, decedată în dimineața zilei în care a fost aplicată sancțiunea, a fost trimis în judecată.

În ziua în care Ludmila Vartic a decedat, soțul său, Dumitru, ar fi încălcat regulile de circulație, iar poliția ar fi întocmit procesul verbal pe numele ei, la cererea lui. „O încălcare a procedurii legale care impune ca faptele să fie atribuite corect autorului”, a declarat avocata Gașițoi.

Procuratura Generală și Poliția a oferit mai multe detalii legate de procesul verbal întocmit pe Ludmila Vartic pe data de 3 martie, când aceasta era deja decedată. Potrivit informațiilor, încălcarea a fost comisă de Dumitru Vartic în dimineața de 3 martie, în jurul orei 9, totuși contravenția a fost pusă pe numele educatoarei, pe care a fost pusă și o semnătură „imitată”.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Râșcani al Capitalei.