ZdG, despre ascensiunea uluitoare a FLYONE: dintr-o companie locală s-a transformat într-un colos aerian cu prezență internațională și contribuabil mare

Compania aeriană FLYONE s-a transformat, în mai puțin de un deceniu, dintr-un operator nou apărut pe piața din Republica Moldova într-un grup cu operațiuni în mai multe țări și o flotă de aproximativ 30 de aeronave, potrivit unei investigații publicate astăzi de Ziarul de Gardă.

FLYONE a fost înregistrată în 2015, iar un an mai târziu a început să opereze zboruri comerciale. Prima cursă regulată de pasageri a fost lansată în iunie 2016. În prezent, compania este cel mai mare operator aerian din Republica Moldova, potrivit investigației.

Datele analizate de jurnaliști arată că FLYONE Moldova a raportat în 2024 vânzări de 4,2 miliarde de lei și un profit declarat de 304 milioane de lei. Compania are un capital social de 34 de milioane de lei și este inclusă în categoria marilor contribuabili la bugetul de stat.

Între timp, FLYONE și-a extins activitatea în afara Republicii Moldova, ajungând în România, Armenia și Uzbekistan și formând un grup aerian cu operațiuni internaționale.

În România, FLYONE a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de peste 268 de milioane de lei românești, echivalentul a aproximativ un miliard de lei moldovenești. Cifra este cu 41% mai mare decât cea înregistrată în anul precedent. Compania operează aici atât aeronave comerciale, cât și un avion privat.

FLYONE Armenia și-a început activitatea în 2021 și a ajuns să opereze inclusiv aeronava guvernamentală a Armeniei. Potrivit datelor citate de ZdG, compania s-a numărat printre cei mai mari contribuabili din această țară. Pentru anul 2025, presa armeană a relatat că FLYONE Armenia a achitat taxe și impozite de aproximativ 15 milioane de euro.

Grupul este prezent și în Uzbekistan, prin FLYONE Asia, companie care operează din Tașkent și are un capital social de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Fondatorul și președintele Consiliului de Administrație al FLYONE, Vladimir Cebotari, susține că grupul înregistrează anual o creștere de aproximativ 20-25% și dispune în prezent de circa 30 de aeronave.

Planurile de extindere continuă. În septembrie 2026, FLYONE România a anunțat lansarea unei curse directe Chișinău-Lisabona, prezentată drept primul pas al extinderii companiei românești pe piața Republicii Moldova.

Acționarii au estimat valoarea întregului grup FLYONE la aproximativ un miliard de euro. Potrivit acestora, circa 250 de milioane de euro ar reprezenta activitatea din Republica Moldova.

Investigația Ziarului de Gardă analizează, de asemenea, structura de proprietate a companiei, conexiunile oamenilor de afaceri din jurul FLYONE și relațiile acestora în Republica Moldova și Armenia.

În același timp, FLYONE Moldova se află într-un litigiu cu autoritățile de la Chișinău. În iunie 2026, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a decis schimbarea structurii de control a companiei, ceea ce, potrivit informațiilor prezentate, îi obligă pe acționari să renunțe la participațiuni.

Compania califică disputa cu autoritățile drept o tentativă de preluare forțată a afacerii de către unele grupuri de interese locale și a apelat la arbitraj internațional. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, FLYONE înaintează pretenții de aproximativ jumătate de miliard de dolari.

Investigația integrală a Ziarului de Gardă poate fi citită aici.