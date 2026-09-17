Șoferul care a lovit mortal o femeie la Basarabeasca, identificat: A venit singur la Poliție

Identitatea șoferului implicat în accidentul rutier produs ieri, 16 septembrie, în satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, soldat cu decesul unei persoane, a fost stabilită.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul, în vârstă de 26 de ani, s-a prezentat benevol astăzi la Poliție și urmează a fi reținut pentru 72 de ore, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Victima este o femeie de 64 de ani, care a murit în urma impactului.

Accidentul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 06:00. Oamenii legii din Basarabeasca au fost alertați de către un trecător, așa cum șoferul părăsise locul faptei.