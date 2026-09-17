R. Moldova își propune să stabilească un record Guinness de Ziua Națională a Vinului

Republica Moldova își propune să stabilească un record Guinness în cadrul Zilei Naționale a Vinului. Pe 3 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, participanții vor forma cea mai mare imagine umană a unei vițe-de-vie din lume. Anunțul a fost făcut de Eugeniu Osmochescu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, în cadrul conferinței de presă dedicate evenimentului.

Oficialul a declarat că se așteaptă ca recordul să fie înregistrat oficial. Ministrul agriculturii și industriei alimentare a spus că în cele două zile ale evenimentului, 3 și 4 octombrie, se estimează o participare de circa 200 de mii de vizitatori. Potrivit ministrului, la eveniment vor participa 114 vinării, dintre care 49 de mici producători.

Datele Oficiului Național al Viei și Vinului arată că în 2025 vânzările vinăriilor au crescut de 2,4 ori de Ziua Națională a Vinului. În aceeași perioadă, restaurantele și barurile au raportat o creștere de cel puțin 30% a vânzărilor, iar gradul de ocupare a hotelurilor a crescut cu aproximativ o treime.

Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, a declarat că programul Zilei Naționale a Vinului va include degustări, masterclass-uri, concerte și expoziții în muzeele din Chișinău și în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, dedicate sectorului vitivinicol.

Directorul ONVV a menționat că, tradițional, în cadrul evenimentului va fi organizată și Școala Vinului, destinată informării publicului despre vin și cultura consumului de vin.

Prima ediție a Zilei Naționale a Vinului a fost organizată în 2002, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, după instituirea sărbătorii prin hotărârea Parlamentului. Evenimentul a reunit atunci peste 50 de producători de vin.