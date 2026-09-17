Partidul Nostru a depus un demers către MAI privind modul în care sunt gestionate cazurile de violență în familie. Elena Grițco: „Cerem mai multă transparență!”

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a depus un demers către Ministerul Afacerilor Interne privind modul în care sunt gestionate și comunicate public cazurile de violență în familie în care sunt vizați angajați ai instituțiilor din subordinea ministerului. Despre aceasta a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco.



Potrivit deputatei, demersul a fost determinat de mai multe cazuri ajunse în atenția publică, însă problema abordată este una mai largă și ține de transparența instituțiilor statului.



„Vedem că despre un caz se vorbește foarte mult în momentul în care acesta ajunge în presă sau pe rețele sociale, dar ulterior societatea află foarte puțin despre ceea ce au făcut concret autoritățile și mai ales care a fost rezultatul verificărilor sau al anchetei”, a declarat Grițco.



Ea a menționat, în special, cazul cel mai recent cu implicarea unui angajat al organelor de drept, dar și alte cazuri care au provocat reacții în societate, inclusiv cazul Vartic și cazul de la Măgdăcești:



„Când informația oficială lipsește sau este insuficientă, locul ei este ocupat mereu de știri, declarații, presupuneri și interpretări, iar oamenii ajung să-și formuleze concluzii fără să cunoască toate faptele și fără să știe ce au stabilit în realitate organele competente. Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru consideră că această situație trebuie schimbată.”



Vicepreședinta fracțiunii a precizat că demersul nu urmărește divulgarea informațiilor protejate de lege, ci obținerea unor informații despre modul în care sunt examinate aceste cazuri și despre rezultatele verificărilor:



„Nu cerem divulgarea datelor personale și nici a informației care potrivit legii nu poate fi făcută publică. Cerem ca instituțiile statului să comunice în limitele legii, dacă a fost inițiată o verificare, cine o efectuează, ce măsuri au fost întreprinse și, după finalizarea procedurilor, care este rezultatul acestora. În același timp considerăm că este important să existe aceleași reguli și același standard de transparență pentru toate cazurile, indiferent cine este persoana vizată.”



Grițco a subliniat că, în cazul angajaților poliției sau ai altor structuri ale MAI, trebuie să existe garanții privind caracterul imparțial al verificărilor.



„În acest sens solicităm să ne spună dacă există o procedură clară pentru asemenea situații și cum este asigurată imparțialitatea verificărilor”, a punctat Elena Grițco.



Partidul Nostru a solicitat, de asemenea, date statistice anonimizate pentru perioada 2024–2026 privind cazurile în care angajații MAI au fost vizați în situații de violență în familie, numărul verificărilor de serviciu inițiate și rezultatele acestora.



„Nu pentru a expune persoane sau dosare, ci pentru a înțelege dacă există un mecanism funcțional și dacă instituția are o practică unitară în asemenea situații. Pentru noi este important ca societatea să nu afle doar despre acuzație, ci și despre ceea ce au stabilit autoritățile la final.”



Deputata a mai declarat că lipsa informațiilor oficiale poate alimenta neîncrederea în instituțiile statului.

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