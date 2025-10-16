Droguri, arme și muniții, ridicate în urma unor percheziții la Drochia

Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a trei bărbați, cu vârste între 35 și 55 de ani, suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții.

Astfel, polițiștii au depistat și ridicat droguri de origine vegetală, accesorii utilizate pentru consumul acestora, un pistol de model neidentificat, muniții și accesorii destinate fabricării acestora.

Toate bunurile au fost ridicate și transmise pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

Conform legii, persoanele vinovate riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în activitatea infracțională.