Contrabanda sport național: Circa 100.000 de țigarete fără acte, depistate într-un BMW și un Ford

Mii de pachete de țigări au fost depistate într-un automobil BMW 530 E și într-un Ford Mondeo. Cazul a fost înregistrat în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia.

Automobilele au fost oprite pentru verificări de către ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal.

„În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4.990 de pachete de țigări, de mărci diferite, cu timbru de acciză din Republica Moldova, transportate în lipsa documentelor de proveniență. Documentați pe cazuri sunt doi cetățeni moldoveni, cu vârstele de 38 și 42 de ani”, comunică Serviciul Vamal.

Produsele de tutun și unitățile de transport au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar investigațiile continuă.