Cea de-a 96-a ediție a Premiilor Oscar. Cum a luat “Oppenheimer” șapte premii

Cea de-a 96-a ediție a Premiilor Oscar a fost decernată în SUA. Filmul “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, despre creatorul bombei atomice, a devenit câștigătorul triumfător al ceremoniei, impunându-se în urma a șapte nominalizări. “Ucigașii lunii de flori”, de Martin Scorsese, și “Maestro”, de Bradley Cooper, au rămas fără premii.

Premiul principal – “Cel mai bun film” – a revenit filmului “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, despre fizicianul teoretician Robert Oppenheimer și rolul său în dezvoltarea bombei atomice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Filmul a concurat cu alte nouă pelicule la categoria principală, printre care “The Poor Unfortunates”, de Yorgos Lanthimos, “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, și “Barbie”, de Greta Gerwig.

Drama biografică cu Cillian Murphy în rolul principal a devenit prima colaborare între Nolan și Universal Pictures: regizorul a renunțat în 2021 la o colaborare de 18 ani cu Warner Bros. după ce studioul, fără a-i avertiza pe creatori, a anunțat lansarea simultană a proiectelor nu doar în cinematografe, ci și pe serviciile de streaming.

Christopher Nolan a fost premiat și la categoria Cel mai bun regizor. Aceasta este a doua sa nominalizare la Oscar și prima sa victorie. În 2018, Nolan a revendicat premiul pentru filmul “Dunkirk”, dar apoi acesta i-a revenit lui Guillermo del Toro pentru “The Shape of Water”.

Cea mai bună actriță i-a revenit Emmei Stone pentru rolul din “The Poor Unfortunate” de Yorgos Lanthimos. Pentru “Oscar” la această categorie au mai pretins Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”), Annette Bening pentru filmul “Diana Nayed”, Carey Mulligan (“Maestro”) și Sandra Hueller (“Anatomy of a Fall”).

Astfel, Emma Stone a devenit de două ori câștigătoare a premiului “Oscar”. Primul pe care l-a primit în 2017 pentru rolul principal din musicalul “La La Land” Damien Chazelle.

Cel mai bun actor în rol secundar a fost Robert Downey Jr. Acesta l-a interpretat pe funcționarul public Lewis Strauss în filmul “Oppenheimer”, de Christopher Nolan. Ultima dată Downey Jr. a fost nominalizat la Oscar în 2009 și pentru rolul secundar din filmul de acțiune și comedie “Soldații eșecului”.

Cea mai bună actriță în rol secundar – Davine Joy Randolph, care a jucat în drama despre o școală închisă pentru băieți “The Departed”. Randolph a câștigat anterior un Actors Guild Award, un BAFTA și un Glob de Aur pentru acest rol.

Pentru acest premiu au mai candidat Emily Blunt (“Oppenheimer”), America Ferrera (“Barbie”), Jodie Foster (“Diane Nayed”) și Daniel Brooks (“The Colour Purple”).

Cea mai bună statuetă pentru cea mai bună cinematografie i-a revenit lui Hoyte Van Hoytema, care a lucrat la filmul Oppenheimer.

Premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat scenariștilor filmului “Anatomia unei căderi” – Arthur Harari și Justine Triet. Filmul, despre o scriitoare suspectată de uciderea soțului ei, a fost nominalizat inițial la cinci categorii, inclusiv la toate cele principale, cu excepția celei pentru cel mai bun actor.

