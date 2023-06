Cea mai bună rețetă pentru clătitele – Cum se prepară delicioasele pancakes

Ingrediente

400 g faina

500 ml lapte

4 oua

3 lingurite rase praf copt

1/2 lingurita rasa bicarbonat

un varf sare

5 linguri zahar

zahar vanilat

6 linguri ulei

Mod de preparare

– Amestecam faina cu praful de copt, bicarbonatul si zaharul si apoi dam prin sita amestecul obtinut.

– Separam albusurile da galbenusuri. Albusurile le mixam foarte bine, iar galbenusurile le mixam (dar nu mult, cca 3 minute) cu un varf de sare.

– Amestecam laptele si uleiul si il adaugam galbenusurilor.

– Adaugam mixul de lapte si galbenusuri peste faina, amestecam bine si adaugam la sfarsit albusurile, amestecand de jos in sus cu grija.

– Obtinem un aluat mai dens, dar cu o consistenta pufoasa (gen pandispan).

– Incingem o tigaie teflonata si o ungem cu un cubulet de unt dupa care stergem cu un servetel tot untul din tigaie. In acest fel, vom obtine pancakes cu o suprafata aurie uniforma. Daca ramane untul in tigaie suprafata va arata ca cea de clatite adica cu pete maronii.

– Ungem tigaia cu unt o singura data, la inceput, cand ne apucam de prajit pancakes.

– In centrul tigaii incinse, adaugam cu ajutorul unui polonic, aluatul. Dupa ce l-am turnat in tigaie nu ii atingem in nici un caz suprafata. El se va intinde de unul singur atat cat va fi nevoie (maxim 6-7 cm diametru).

– In momentul in care apar primele basicute iar suprafata isi pierde luciul, intoarcem pancakesul pe cealalata parte.

– Le prajim in felul acesta pe toate. Se servesc cu sirop de artar, miere, zahar pudra, sos de ciocolata,etc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!