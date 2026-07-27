Un bărbat de 69 de ani, reținut după ce ar fi abuzat sexual doi minori

Un bărbat de 69 de ani din raionul Șoldănești a fost reținut, fiind bănuit că ar fi comis acțiuni cu caracter sexual asupra unor minori. În cadrul cauzei penale, oamenii legii au identificat doi băieți, de 14 și 15 ani, care ar fi fost victimele suspectului.

Cazul este investigat de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Șoldănești și procurorii Procuraturii Rezina, Oficiul Orhei.

Potrivit Poliției, bărbatul ar fi manifestat de mai mult timp un comportament cu caracter sexual față de minori, pe care i-ar fi ademenit și convins prin diferite metode.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat un adolescent de 14 ani. Acesta ar fi fost victima unor acțiuni cu caracter sexual comise de suspect la sfârșitul lunii mai 2026.

Ulterior, polițiștii au identificat o altă presupusă victimă, un băiat de 15 ani. Adolescentul urmează să fie audiat în condiții speciale, adaptate vârstei și statutului său în cadrul anchetei.

Polițiștii și procurorii, cu sprijinul Direcției investigații analitice a INI, au acumulat probe pe care le califică drept relevante și directe. În baza acestora, bărbatul a fost reținut.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte victime. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.