Ceban recunoaște că nu poate face nimic. Doavada clară că Chișinăul are nevoie de un primar pro-european

Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională din Consiliul municipal Chișinău susține că problema parcărilor nu este exclusiv una municipală, ci de nivel național, iar soluționarea ei depinde direct de cadrul legislativ general. Proiectul de lege în acest sens este blocat în prezent de Parlament, susține MAN. Este replica dată la acuzațiile lansate de fracțiunea PAS din CMC, transmite IPN.

Potrivit MAN, cadrul legal existent este insuficient pentru crearea unui sistem de gestionare a parcărilor. Codul fiscal nu permite acum încasarea taxelor de parcare ca taxă locală diferențiată în funcție de zonare, iar legislația contravențională nu prevede răspundere pentru neachitarea taxei de parcare și nici pentru încălcarea regulamentelor locale.

De asemenea, fracțiunea precizează că pentru crearea unui astfel de sistem este nevoie ca atribuțiile de constatare și aplicare a sancțiunilor să fie delegate agenților constatatori din cadrul preturilor de sector și comisiilor administrative, astfel încât autoritățile publice locale să poată gestiona integral procesul.

Totodată, fracțiunea invită colegii din PAS să participe la ședințele CMC pentru a asigura cvorum și a se putea trece la partea de examinare și de aprobare a proiectelor din ordinea de zi.

Anterior, PAS a lipsit la nouă ședințe consecutive a CMC, după anunțul președintei de fracțiune, Zinaida Popa, că PAS va participa la ședințele Consiliului municipal Chișinău doar atunci când vor fi prezentate proiecte transparente și corecte din punct de vedere legal.