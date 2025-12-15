FOTO Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer ca să atace avioanele care vor să le doboare

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a transmis luni că Rusia a început să înarmeze drone cu rachete aer-aer din era sovietică pentru a ataca avioanele și elicopterele care vin să o intercepteze, scrie Kyiv Post.

Într-un raport publicat luni pe portalul său War&Sanctions, GUR a spus că Rusia a echipat o dronă Geran-2 modificată cu o rachetă aer-aer R-60, concepută inițial pentru a fi utilizată de avioane de luptă.

Raportul confirmă informațiile anterioare privind dronele rusești doborâte care erau echipate cu rachete R-60.

Potrivit GUR, racheta este montată pe o șină de lansare specială, instalată pe un suport special situat pe partea superioară frontală a fuselajului dronei.

Scopul acestei modificări este să poată lua la țintă elicopterele și avioanele angajate în interceptarea dronelor rusești, potrivit serviciului secret militar ucrainean.

Racheta R-60, o armă ghidată prin infraroșu proiectată în epoca sovietică, este asociată cu un dispozitiv de lansare aeriană, APU-60-1MD. Odată lansată, sistemul de ghidare termic al rachetei se fixează în mod autonom pe țintă.

Serviciile de informații ucrainene spun că drona este echipată cu două camere – una în partea din față și alta poziționată în spatele lansatorului de rachete. Semnalele video și de control sunt transmise operatorului printr-un modem de tip mesh fabricat în China, Xingkay Tech XK-F358.

HUR a spus că sistemul se bazează probabil pe o transmisie video în timp real către un operator, care poate autoriza lansarea unei rachete dacă un avion ucrainean intră în zona de angajare.

Un scenariu alternativ ar implica ca sistemului de ghidare al rachetei să-și găsească singură o țintă și să transmită datele pentru aprobare către operator înainte de lansare.

Drone rusești au încălcat de mai multe ori spațiul aerian al României, inclusiv în septembrie, când piloții de pe F-16 au ales să nu o doboare.

O altă dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui pe 25 noiembrie, după ce a fost urmărită mai multe ore prin spațiul aerian al României, prin mai multe județe. „A fost un singur contact vizual cu drona, în județul Tulcea, a spus MApN.