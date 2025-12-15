Plahotniuc va depune mărturie în dosarul ”Kuliok”

Vladimir Plahotniuc va depune mărturie în dosarul penal „Kuliok”, în care figurează Igor Dodon. Plahotniuc a anunțat acest lucru luni în instanță, unde a participat la o nouă ședință de judecată în ancheta privind furtul miliardului.

Întrebat de jurnaliști dacă va veni în instanță în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”, Plahotniuc a răspuns afirmativ.

În data de 10 decembrie, procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a solicitat în instanță ca Plahotniuc și apropiatul său Serghei Iaralov să fie audiați în calitate de martori în dosarul „Sacoșa Neagră”, în care Igor Dodon este acuzat că ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc până la un milion de dolari pentru finanțarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

„Am demersul pregătit în formă scrisă și solicit ca instanța să verifice consimțământul numiților Plahotniuc și Iaralov pentru a fi audiați în calitate de martori în prezenta cauză penală de acuzare a lui Igor Dodon. Deoarece verificarea dacă ei sunt sau nu de acord este o chestiune exclusivă a instanței de judecată”, a afirmat acuzatorul.

Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) vor lua o decizie în acest caz pe 12 ianuarie.

Dosarul „Sacoșa Neagră” a fost inițiat în 2020 și trimis în judecată în 2022. Igor Dodon este acuzat că ar fi cerut aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov pentru a oferi condiții favorabile PDM și lui Plahotniuc în formarea unei coaliții cu socialiștii, în calitate de președinte la acel moment. Toți cei vizați neagă acuzațiile. Dodon este primul șef de stat judecat pentru fapte comise în timpul mandatului, motiv pentru care dosarul a fost trimis direct la CSJ, singura instanță competentă în astfel de cauze. Igor Dodon neagă acuzațiile.