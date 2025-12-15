Averea ex-șefului SPPS, Vasile Popa, sub lupa ANI: Inspectorii au suspiciuni despre banii cu care familia a procurat mai multe imobile

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea unui control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, după ce au apărut suspiciuni privind proveniența fondurilor folosite pentru mai multe achiziții imobiliare.

Sesizarea, analizată de inspectorul de integritate, indică faptul că Popa, conform declarațiilor de avere și interese personale pentru anii fiscali 2020–2024, a efectuat mai multe achiziții semnificative de bunuri imobile, ridicând suspiciuni cu privire la proveniența fondurilor utilizate. În urma verificării inițiale, inspectorul a constatat că sesizarea respectă cerințele de formă prevăzute de lege.

Pe parcursul controlului preliminar, inspectorul a examinat declarațiile de avere și interese personale ale lui Vasile Popa, comparând informațiile declarate cu datele disponibile în sistemele informaționale ale ANI. Ca parte a verificărilor, Vasile Popa a prezentat, pe 2 decembrie 2025, un set de documente și informații suplimentare, al căror volum și complexitate impun efectuarea unui control substanțial.

ANI subliniază că scopul controlului este verificarea integrală și riguroasă a tuturor modificărilor patrimoniale și a intereselor personale, pentru a determina proveniența mijloacelor financiare și respectarea principiilor de integritate și transparență.

Decizia de inițiere a controlului îl vizează atât pe Vasile Popa, cât și pe membrii familiei acestuia.