Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul revenirii lui Plahotniuc

Fondatorul Partidului Dezvoltării și Modernizării Moldovei (PDMM), Vladimir Cebotari, susține că unii dintre actualii reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au apelat în trecut la ajutorul lui Vlad Plahotniuc sau chiar au participat la punerea în aplicare a unor decizii luate de fostul lider democrat.

Vladimir Cebotari a declarat că unii exponenți din PAS s-au adresat cu anumite rugăminți, cărora Vladimir Plahotniuc le-a rezolvat probleme reale cu care se confruntau.

„Însuși gândul la Vladimir Plahotniuc al unora din ei, care au fost apropiați de Vladimir Plahotniuc… unii s-au adresat cu anumite rugăminți, cărora Vladimir Plahotniuc le-a rezolvat probleme reale cu care se confruntau. Alții au participat sau au avut un anumit rol în executarea deciziilor care se luau cu participarea Vladimir Plahotniuc. Cred că multe dintre aceste persoane noaptea tresar de la gândul că dumnealui urmează să revină în țară, se tem, își desenează scenarii”, a declarat Cebotari.

Totodată, Cebotari afirmă că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc este tărăgănată intenționat. Potrivit acestuia, guvernarea PAS ar folosi subiectul pentru a-și asigura avantaje electorale.

„Cei de la guvernare vor să capitalizeze pe această situație. În același timp, sunt preocupați de o anumită frică pe care o au. Din acest motiv se tărăgănează extrădarea lui în Moldova. Va fi cât de târziu posibilă, astfel încât PAS să poată capitaliza pe ea la aceste alegeri și să-și reducă anumite riscuri pe care le întrevăd”, a conchis Cebotari.