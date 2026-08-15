Ion Ceban s-a accidentat în vacanță: Revine de urgență în Moldova pentru a fi operat

Primarul Capitalei, Ion Ceban, revine de urgență în Moldova pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale la picioare, în urma unui incident care a avut loc în timp ce edilul se afla într-o scurtă vacanță cu familia.

Anunțul a fost făcut chiar de el, pe rețelele sociale.

„Dat fiind faptul că revin cu un avion de cursă simplă, nu vreau să las loc pentru speculații și interpretări, poze făcute pe ascuns și titluri tari la unele posturi. Din păcate, așa se mai întâmplă, iar de data aceasta, din voia sorții, anume mie”, a scris edilul.

Acesta a ținut să asigure cetățenii că „activitatea continuă, iar noi muncim exact ca până acum.”