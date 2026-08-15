Moștenirile intră în vizorul Fiscului. Belous explică cine va fi taxat și cine scapă

Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, dă asigurări că cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu vor fi impozitați pentru moștenirile sau donațiile primite, indiferent de perioada în care locuiesc în țară. Precizarea a fost făcută într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, în contextul controverselor provocate de proiectul politicii fiscale pentru 2027.

„O spunem cert: cetățenii Republicii Moldova care trăiesc peste hotare, se află o zi, două sau o sută de zile în Republica Moldova, nu vor fi taxați. Nu este o prioritate a acestui Guvern să impoziteze moștenirea pentru cetățenii noștri”, a declarat Belous.

Ministrul a explicat că articolul 20 din Codul fiscal stabilește deja că moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova reprezintă surse de venit neimpozabile, indiferent dacă aceștia locuiesc în țară sau peste hotare. Potrivit ei, proiectul politicii fiscale pentru 2027 nu modifică această prevedere.

Confuzia ar fi apărut după propunerea de modificare a articolului 71 din Codul fiscal, prin care autoritățile intenționează să introducă impozitarea anumitor venituri obținute de nerezidenți.

„Prin deducere, se vor taxa doar acei nerezidenți care nu dețin cetățenia Republicii Moldova”, a precizat ministrul.

Astfel, o persoană care locuiește peste hotare sau se află în Republica Moldova mai puțin de 183 de zile pe an și nu este cetățean moldovean ar urma să achite impozit dacă primește în Moldova o moștenire sau o donație. Cetățenii Republicii Moldova vor rămâne scutiți.

Belous a admis că autoritățile ar fi putut comunica mai clar modificările propuse și a promis că formularea finală a proiectului va fi mai explicită.

În cazul străinilor, Ministerul Finanțelor susține că modificarea urmărește eliminarea unei lacune din legislație. În prezent, potrivit ministrului, cetățenii străini rezidenți în Republica Moldova sunt impozitați pentru veniturile din donații și moșteniri, în timp ce pentru nerezidenții străini există o „scăpare” în Codul fiscal.

„Avem cazuri în Republica Moldova când cetățeni străini care nu trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova primesc donații și moșteniri și noi considerăm, fiind și o practică internațională, că aceste surse de venit trebuie taxate”, a explicat Belous.

Ministrul Finanțelor a dezvăluit și de unde așteaptă Guvernul cele mai mari venituri suplimentare după modificarea politicii fiscale. Principala sursă ar urma să fie ceea ce ministrul a numit „viciile”.

Doar din țigări și jocuri de noroc, autoritățile estimează venituri suplimentare de aproximativ 1,6 miliarde de lei.

Alte circa un miliard de lei ar urma să intre în buget în urma majorării accizelor cu 10% și a creșterii accizelor pentru motorină. Venituri suplimentare sunt așteptate și din modificările privind taxa pe valoarea adăugată.

„Cele mai mari încasări vor veni din vicii: jocuri de noroc, țigări, produse care conțin zahăr. Acestea sunt cele mai esențiale încasări”, a punctat Victoria Belous.