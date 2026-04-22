Cel mai scump apartament din istorie, cumpărat de un miliardar ucrainean

Miliardarul Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a achiziționat prin holdingul său un apartament de lux pe cinci niveluri în Monaco pentru uriașa sumă de 471 de milioane de euro (554 de milioane de dolari), într-o tranzacție care se numără printre cele mai mari tranzacții imobiliare de locuințe private din istorie.

Proprietatea cu 21 de camere de pe malul mării, achiziționată de holdingul omului de afaceri, este situată în cartierul Mareterra din principat. Noua zonă, construită pe teren recuperat, a fost inaugurată de Prințul Albert al II-lea în anul 2024 și a atras investitori ultra-bogați din întreaga lume, scrie Bloomberg.

Situat în clădirea emblematică „Le Renzo”, apartamentul se întinde pe aproximativ 2.500 de metri pătrați, fără a număra balcoanele și terasele cu vedere la Marea Mediterană. De asemenea, are o piscină privată, jacuzzi și dispune de cel puțin opt locuri de parcare.

Detaliile vânzării, finalizată în anul 2024, provin din registrele de proprietate ale principatului, precum și dintr-o serie de e-mailuri și acte preliminare revizuite de Bloomberg Businessweek de la Distributed Denial of Secrets – o organizație non-profit, care păstrează scurgeri de date despre care se crede că sunt de interes public.

Compania holding a lui Ahmetov – System Capital Management (SCM) – a confirmat că a făcut o achiziție în cadrul dezvoltării, deși a refuzat să ofere detalii despre proprietate sau preț.

„Portofoliul de investiții internaționale al SCM a inclus un portofoliu imobiliar premium independent de peste zece ani, așa cum s-a declarat public în repetate rânduri”, a precizat compania într-un comunicat. „Printre activele sale se numără proiectul «Le Renzo», în care am făcut o investiție pe piața primară în anul 2021”.

Prețul raportat ar face din aceasta cea mai mare vânzare de locuințe cunoscută din istorie, depășind recenta vânzare a conacului din Chelsea al dezvoltatorului Nick Candy pentru peste 350 de milioane de dolari sau vânzarea unui apartament penthouse din New York către managerul de fonduri speculative Ken Griffin pentru aproximativ 240 de milioane de dolari.

Așezat pe un afloriment stâncos între Franța și Italia, Monaco a fost mult timp cea mai scumpă piață imobiliară din lume, din cauza dimensiunilor sale mici și a statutului de paradis fiscal. Dezvoltarea Mareterra a fost construită pe parcursul a peste un deceniu pe terenuri recuperate de la mare și include 114 vile de lux, case de oraș și apartamente amplasate în jurul unor grădini, un port și o promenadă publică.

Acordul de cumpărare al lui Akhmetov în principat a venit chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina în anul 2022. Războiul a creat ulterior tulburări în cadrul imperiului său de afaceri, inclusiv atacuri asupra activelor energetice din țara sa natală.

Magnatul are o avere netă de peste 7 miliarde de dolari, potrivit Indicelui Miliardarilor Bloomberg. Averea sa este din SCM – cel mai mare conglomerat industrial din Ucraina, cu investiții în metalurgie, minerit și energie, pe lângă imobiliare.

Akhmetov a fost, de asemenea, asociat cu o serie de alte achiziții de proprietăți ultra-lux în trecut, inclusiv achiziția din anul 2019 pentru 200 de milioane de euro a istoricei vile Les Cèdres de pe Riviera Franceză. Domeniul întins din exclusivistul Saint-Jean-Cap-Ferrat a fost cândva deținut de regele Leopold al II-lea al Belgiei.

Anterior, în anul 2011, Akhmetov ar fi cumpărat și un penthouse în prestigiosul complex One Hyde Park din Londra, vizavi de magazinul universal Harrods din Knightsbridge.

Potrivit Bloomberg, proprietățile din Mareterra s-au vândut la prețuri care depășesc simbolicul 100.000 de euro pe metru pătrat, potrivit agenților imobiliari locali, care au cerut să nu fie numiți deoarece detaliile nu sunt publice. O proprietate cu trei dormitoare este în prezent pe piață pentru aproximativ 76 de milioane de euro. Există, de asemenea, anunțuri de închiriere pentru apartamente cu patru și cinci camere pentru 150.000 de euro pe lună.

Statisticile oficiale arată că cartierul Larvotto, unde se află Mareterra, a devenit cel mai scump din principat, în ceea ce privește prețurile de vânzare estimate pe metru pătrat. Datele nu detaliază prețurile proprietăților din complex, iar acestea nu sunt în general listate pe site-urile web ale brokerilor.

Potrivit agențiilor imobiliare globale, Monaco rămâne una dintre cele mai exclusiviste și rezistente piețe rezidențiale din lume.