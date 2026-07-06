Premierul, omis de regimul PAS atât din invitația, cât și din salutul de la o ceremonie publică

Premierul demisionar Alexandru Munteanu nu a fost inclus în invitația oficială transmisă de Ministerul Culturii pentru ceremonia dedicată Zilei comemorării victimelor deportărilor staliniste. Totodată, în cadrul evenimentului, moderatorul ceremoniei nu l-a menționat în salutul oficial, făcând referire doar la președintele R. Moldova, Maia Sandu, și la președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, invitația expediată de Ministerul Culturii a inclus doar numele șefei statului și al președintelui Parlamentului, fără a-l menționa pe Alexandru Munteanu, deși acesta exercită încă funcția de prim-ministru până la desemnarea unui nou Guvern.

Solicitat să explice de ce premierul nu a fost inclus în invitația oficială, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că nu are o explicație pentru această situație.

În timpul ceremoniei de comemorare, moderatorul evenimentului a salutat oficial doar pe Maia Sandu și Igor Grosu, fără a-l menționa pe Alexandru Munteanu.

Situația vine la câteva zile după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Acesta continuă însă să exercite atribuțiile de șef al Executivului până la învestirea unui nou Guvern.