UE anunță un pachet financiar de 210 miliarde de euro pentru Ucraina

Comisia Europeană a aprobat planurile pentru un pachet financiar în valoare de 210 miliarde de euro destinat achiziționării de arme pentru Ucraina și susținerii economiei sale afectate de război, transmite The Telegraph.

Succesul acestuia depinde de renunțarea Belgiei la opoziția sa de lungă durată față de utilizarea activelor rusești înghețate în întreaga Uniune pentru a strânge fonduri pentru Kiev.

Cea mai mare parte a banilor – 165 de miliarde de euro – va proveni dintr-un așa-numit împrumut de reparații, pe care Ucraina va trebui să îl ramburseze numai dacă Rusia acceptă să plătească despăgubiri pentru invazia sa.

Dacă Moscova refuză să plătească reparații Ucrainei, Uniunea Europeană va putea utiliza activele înghețate, dintre care 140 de miliarde de euro se află în Belgia, pentru a rambursa datoria.

Belgia a susținut că are nevoie de garanții legale că nu va rămâne cu datorii în cazul în care Rusia va intenta un proces internațional pentru returnarea activelor înghețate.

„Textul pe care Comisia îl va prezenta astăzi nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, a declarat Maxime Prévot, ministrul belgian de externe, miercuri dimineață, în marja unei reuniuni NATO. „Avem sentimentul frustrant că nu am fost ascultați.”

Din suma prevăzută pentru Ucraina, 115 miliarde de euro vor fi utilizate pentru achiziționarea de arme, 50 de miliarde de euro pentru nevoile bugetare ale Kievului, iar restul va fi utilizat pentru rambursarea unui împrumut de 49 de miliarde de euro acordat de G7.

Anunțând planul, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a respins sugestia Belgiei că orice împrumut pentru reparații ar împiedica negocierile de pace dintre SUA și Rusia.

„Ar contribui în mod pozitiv. Va arăta că prelungirea războiului are un cost ridicat pentru Rusia, iar Ucraina va fi asigurată financiar pentru doi ani. Să fim clari: vrem pace”, a declarat ea reporterilor.